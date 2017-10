„Nu exista strategie digital si strategie ATL. Exista doar strategie intr-o lume in care intelegi sau nu modificarile comportamentale si culturale aduse de tehnologie. Cata vreme vom aborda sectorial si secvential strategia, aceasta nu va fi suficient valorizata nici de catre cei care lucreaza in bransa pentru a forma o disciplina puternica, nici de catre clienti care nu o platesc”, a spus Dana Pascu.

„Cred ca prin energia, experienta si inteligenta creatoare a Danei vom dobandi noi valente la nivelul departamentului de strategie si la nivelul intregii agentii. Imi doresc ca Dana sa ghideze produsul creativ si sa ne fie tuturor acea minte limpede cu rol edificator”, a spus Cristiana Belodan, director executiv GMP Advertising.

Dana Pascu, 31 de ani, si-a inceput cariera in publicitate in 2006 la Kinecto ca digital copywriter. Acolo a facut rapid pasul catre strategic planning si pentru o vreme a combinat copywritingul cu strategia. Dupa ce a lucrat in mai multe agentii importante din Romania, Dana s-a alaturat echipei GMP in 2015 in calitate de Senior Strategic Planner unde si-a adus contributia pe brandurile: Ciucas, Telekom B2B, Domo, Volkswagen, Arctic, Itsy Bitsy, Edenia, Cris-Tim, Patria Bank. In numai un an, Dana a avansat la Creative & Strategic Planning Director, iar din octombrie 2017 este Head of Strategy la GMP. Pasionata de fotografie, Dana este implicata constant si in numeroase proiecte de voluntariat civic.

Portofoliul GMP Advertising actual include branduri precum: Timisoreana, Ciucas, Itsy Bitsy, Rompetrol, Cris-Tim, Azur, City Grill, Grundig, Hochland, Patria Bank, Pizza Edenia, Pufies. Din februarie 2014, GMP Advertising reprezinta in Romania reteaua independenta germana Jung von Matt. GMP Advertising face parte din GMP Group, cel mai premiat grup independent de comunicare din Romania, alaturi de WEBSTYLER, GMP PR, Point Public Affairs, GO Studio si Chapter 4.