”Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de administrator de investitii al Fondul Proprietatea doreste sa informeze actionarii ca a demarat o procedura competitiva ce poate conduce la posibile vanzari ale participatiilor Fondului in filialele Electrica (SDEE Distributie Muntenia Nord, SDEE Distributie Transilvania Sud, SDEE Distributie Transilvania Nord si Electrica Furnizare)”, arata comunicatul.

Procesul de marketing si vanzare va fi coordonat de Ithuba Capital AG, ce actioneaza ca unic consultant financiar in legatura cu tranzactia preconizata, spun oficialii FP.

Grupul Electrica a inregistrat in primul trimestru al acestui an o pierdere de 51 milioane lei, comparativ cu un profit net de 142 milioane lei in perioada similara a anului trecut, in contextul dezechilibrelor majore inregistrate pe piata de energie la inceputul anului.

Electrica are 3,68 milioane de clienti si a distribuit aproximativ 17,5 TWh de electricitate in 2016, in crestere cu 2,6% fata de 2015.

In urma listarii companiei la bursa, in 2014, statul nu mai este actionar majoritar, iar in consiliul de administratie mai detine doar trei din sapte locuri. Totusi, statul, prin Ministerul Energiei, ramane cel mai mare actionar, cu o detinere de 48,78%.

Electrica are o valoare de piata de 4,9 miliarde lei (1,1 miliarde euro), calculata la ultimul pret de inchidere a sedintei bursiere, de 14,20 lei/actiune.

Sursa foto: Shutterstock