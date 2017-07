Oferta publica initiala a Raiffeisen Polbank a fost adresata doar investitorilor institutionali, care insa au fost nemultumiti de pretul cerut in conditiile in care banca are un portofoliu important de credite ipotecare in franci elvetieni, iar in primul trimestru din 2017 pierderile nete au urcat de peste sapte ori.

KNF a obligat Raiffeisen sa listeze 15% din actiuni, masura in linie cu reglementarile locale care prevad ca orice banca sa fie listata pe bursa in vederea cresterii transparentei si a sigurantei sectorului financiar polonez. Raiffeisen a incercat fara succes sa amane IPO-ul.

Pachetul de 15% valoreaza 950 mil. zloti (256 mil. dolari) luand in calcul valoarea contabila, insa investitorii au cerut un discount important avand in vedere recentele probleme.

Potrivit analistilor polonezi, investitorii nu erau dispusi sa plateasca mai mult de 0,4 din valoarea nominala a actiunilor Raiffeisen, in vreme ce banca si-ar fi dorit un pret apropiat de intreaga valoare nominala. La valoarea nominala, o actiune Raiffeisen Polbank era evaluata la 26 zloti (6,2 euro). Doi manageri de fonduri din Polonia au declarat ca pretul IPO-ului era stabilit la o valoare cuprinsa intre 25,5 si 28 zloti.