Producatorul de energie Hidroelectrica a anuntat plata integrala a dividendelor aferente exercitiului financiar 2016 in valoare totala de 1,035 miliarde lei catre cei doi actionari, Ministerul Energiei (80,05%), respectiv Fondul Proprietatea (19,94%).

”Hidroelectrica, lider in productia de energie electrica si principalul furnizor de servicii de sistem, companie de importanta strategica pentru siguranta Sistemului Energetic National, are astfel o contributie semnificativa la capitalul celor doi actionari si in acest an”, se mentioneaza intr-un anunt al companiei.

Hidroelectrica a fost anul trecut cea mai profitabila companie de stat, inregistrand un profit brut record, de 1,5 mld. lei, cu 36% mai mult decat in 2015. In primele cinci luni din 2017, compania a raportat un profit de 744 milioane lei, cu 26% mai mult decat profitul brut inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut.

Cifra de afaceri inregistrata in primele cinci luni ale acestui an a fost 1,436 miliarde de lei, fata de 1,296 miliarde de lei in perioada similara a anului trecut, crescand cu 11%.

Productia la cinci luni in acest an a fost de de aproximativ 6,5 TWh, fata de 7 TWh realizati in aceeasi perioada a anului 2016.