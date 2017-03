Cristian Busoi a acuzat PSD, intr-o conferinta de presa, ca s-a angrenat intr-o "cursa contra-cronometru” in care se incearca folosirea de cresteri salariale pentru a atrage atentia de la masurile indreptate impotriva justitiei, potrivit News.ro.

"Cred ca nu doar PNL, ci si USR si Dacian Ciolos trebuie sa facem un front comun si sa facem o opozitie mult mai puternica la masurile economice ale PSD, ceea ce face PSD care risca sa stearga eforturile din timpul guvernarii Ciolos. Echilibrul macroeconomic este aruncat in aer doar pentru ca Dragnea are o condamnare. PNL este principala forta a opozitiei, dar cred ca si celelalte forte ale opozitiei, chiar daca suntem diferiti, USR si ceea ce incearca sa construiasca Dacian Ciolos, sa spunem ca drumul Guvernului PSD este gresit si periculos. Ceea ce face Guvernul PSD in economie nu este in regula, se afla intr-o cursa contra cronometru de a arunca bani in ochii romanilor si promisiuni pentru a nu vedea ceea ce face PSD in justitie. PSD nu arunca cu bani si promisiuni din generozitate, ci pentru ca Dragnea si PSD vor sa faca modificari in justitie. PSD a mai facut asa ceva dupa principiul cheltuim tot ce prindem, dupa noi potopul”, a declarat Busoi.

In acelasi context, Raluca Turcan a explicat ca lui Dacian Ciolos i s-a propus sa vina in PNL, dar ca partidul are un proiect de recredibilizare care "nu va sta intr-o singura persoana”

"El a spus ca analizeaza oportunitatile politice pe care le are si va da un raspuns. Dar PNL are propriul drum, nu poate sta cu privirea intr-o parte, la USR, in alta parte la alte formatiuni de dreapa, noi trebuie sa credem in drumul PNL. Niciodata un proiect mare nu va sta intr-o singura persoana. Nu vreau sa fie privit parcursul PNL cu gandul la anumite persoane. PNL nu asteapta nimic de la Dacian Ciolos. Discutiile din partea noastra cu domnul Ciolos au fost de a deveni membru al PNL. Orice membru poate candida la functia de presedinte, dar un presedinte se alege. PNL va avea un congres mare si nu putem avea abordari imature ca vine cineva si te face presedinte, suntem un partid care isi alege presedintele”, a spus Turcan.

