Scena politica romaneasca nu inceteaza sa ne surprinda. Situatia fara precedent creata in interiorul PSD a generat, practic, o opozitie in coalitia de guvernare si l-a determinat pe Sorin Grindeanu sa adopte o pozitie care a castigat simpatia chiar celor care ii cereau demisia in strada, in urma cu cateva luni. Premierul nu isi da demisia, cel putin pana cand nu va avea garantii ca presedintele va numi un nou premier PSD, ba chiar face dezvaluiri si declaratii care arunca in aer scena politica.

Sorin Grindeanu a sustinut, in noaptea de miercuri spre joi, o conferinta de presa, imediat dupa interventia comuna Dragea-Tariceanu, de la finalul Comitetului Executiv National, in care au anuntat ca retrag sustinerea politica a actualului premier.

Interventia lui Grindeanu a fost un mix de asumare, dezvaluiri, regrete, dar si ironie la adresa mai multor oameni si intamplari din cele sase luni de guvernare.

Cele mai interesante dezvaluiri facute de Sorin Grindeanu:

1. Functii propuse in schimbul demisiei: Sorin Grindeanu a declarat, in conferinta de presa, ca Liviu Dragnea i-a propus sefia unor institutii sau chiar sa faca parte din viitorul Guvern, doar ca sa il convinga sa isi dea demisia.

"L-am auzit mai devreme pe domnul Liviu Dragnea spunand ca nu era sigur ca acest CEx se va termina cu retragerea sprijinului si incercarea de a ma demite. In ultima perioada si in aceasta seara mi s-a propus sefia unor institutii sau sa fac parte din viitorul Guvern, doar ca sa imi dau demisia".

Desi jurnalistii au intrebat ce functii i-au fost propuse, singura confirmare a fost propunerea de a fi vicepremier.

2. Unul dintre obiectivele neindeplinite: dezvoltarea relatiilor cu Rusia

"In raportul de evaluare, domnul Valcov, care nu mai este nici macar membru PSD, a invocat faptul ca nu am dezvoltat relatiile economice cu Federatia Rusa. Eu stiu ca inca suntem tara membra UE si trebuie sa respectam sanctiunile aplicate. Poate ei stiu altceva. Nu am dezvoltat relatiile cu Rusia si imi asum", a spus premierul.

Acesta a combatut argumentele invocate de liderii coalitiei de guvernare, spunand ca cea mai mare parte a obiectivelor Guvernului sunt indeplinite si ca la capitolul nerealizari au fost trecute inclusiv eliminarea TVA pe tranzactiile imobiliare sau in publicitate, a caror amanare a fost anuntata public de Liviu Dragnea.

3. "Este dorinta unui singur om de a avea toata puterea"

Aceasta a fost explicatia inaintata de Sorin Grindeanu pentru situatia fara precedent: opozitia creata in interiorul PSD, despre care acesta crede ca "i-ar face invidiosi pe PNL, USL si presedintele Iohannis".

4. "I-am promis lui Liviu Dragnea sa ne asumam impreuna acest esec si sa ne dam impreuna demisia".

Grindeanu a mai punctat ca Olguta Vasilescu stia "de cinci luni" de aceasta incercare de demitere si ca Ministrul Finantelor, Viorel Stefan, si-a aparat portofoliul in cadrul sedintei Comitetului Executiv, combatand nerealizarile.

Discursul lui Grindeanu a fost presarat si de usoare ironii si glume, in special in partea de final, cand a raspuns la intrebarile jurnalistilor. Astfel, intrebat daca ar mai accepta acum ca OUG 13 sa fie adoptata de guvernul sau, premierul a raspuns rapid: ”OUG 14, sigur!”.

Intrebat daca sunt momente din activitatea de premier pe care le regreta, precum episodul mersului la pescuit cu Liviu Dragnea sau cand a fost condus de catre presedintii PSD si ALDE pana la usa salii in care a avut loc prima sedinta a cabinetului sau, Grindeanu a zambit si a spus: ”Sunt momente in aceste cinci luni pe care probabil nu le-as mai face”, scrie news.ro.

Grindeanu a punctat ca va ramane in PSD.

Grindeanu: Nu imi dau demisia!

"Nu imi dau demisia. Am obligatia sa ma comport resposanbil fata de Romania si fata de partidul din care fac parte. E Guvernul Romaniei, nu al CEx-ului si toti trebuie sa ne simtim responsabili de acest lucru. Imi voi da demisia cand presedintele Iohannis, dupa consultari cu partidele, va numi un premier de la PSD. E normal fata de acele sute de mii de oameni de care spuneam mai devreme. Nu vreau ca alte scenarii sa poata sa intre in discutie. Imi voi da demisia in momentul in care presedintele Iohannis, dupa consultari, va pune un premier de la PSD", a anuntat premierul in conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria, scrie news.ro.

Premierul Sorin Grindeanu si-a inceput conferinta de presa multumindu-le tuturor romanilor care in ultimele zile i-au transmis mesaje de sustinere.

"In primul rand, le multumesc tuturor romanilor pentru sustinere, sunt impresionat de mesajele primite, le multumesc primarilor si membrilor PSD care m-au sustiunat si acelor romani care nu au legatura cu politica si care mi-au trimis mesaje pe Facebook. Sunt in acest partid de 21 de ani si colegii mei care ma cunosc foarte bine, din Timis, stiu ca le spuneam ca PSD nu e pe CF-ul nimanui, nici al lui Sorin Grindeanu, nici al lui Liviu Dragnea, nici al lui Nicolae Badalau. Forta acestui partid a stat si sta in sutele de mii de membri care au muncit si care ne-au dus spre victorie in toti acesti ani si vreau sa le multumesc lor pentru toata sustinerea pentru partidul din care fac parte", a afirmat Grindeanu.

El le-a transmis colegilor din PSD ca ii pare rau ca au trebuit sa treaca prin sedinta CEx, pe care a catalogat-o drept o "experienta neplacuta".

"Am vazut mai devreme nuante care nu au fost chiar asa si e bine sa spunem corect, transparent. In primul rand, le transmit multora din colegii din CEx ca imi pare rau ca au trecut prin aceasta experienta neplacuta, care nu este prima, au mai fost experiente in partid, cel putin in ultimul an. Tin neaparat sa imi cer scuze pentru faptul ca si datorita acestei situatii au ajuns sa traiasca asemenea experienta", a mai spus premierul.

El s-a intrebat de ce in toata aceasta perioada, inclusiv in acesta seara, i s-au propus mai multe functii in diverse institutii ale statului, inclusiv in guvern.

"L-am auzit pe domnul Liviu Dragnea ca nu era sigur ca CEx se va termina cu ]ncercarea de a ma demite. (...) De ce in toata aceasta perioada, inclusiv in acesta seara, mi s-a propus sefia mai multor institutii doar ca sa imi dau demisia sau chiar sa fac parte din viitoul guvern, ca ministru? De asemenea, l-am vazut pe domnul Dragnea ca nu ar fi vrut sa plec, dar ar fi vrut sa ma convinga sa accept alte functii", a adaugat Grindeanu.

Dragnea: Abordarea lui Grindeanu in privinta conditionarii lui Iohannis pentru desemnarea premierului e incorecta si necinstita

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca este o abordare „incorecta si necinstita” din partea premierului Sorin Grindeanu sa afirme ca demisioneaza numai daca presedintele Klaus Iohannis il asigura ca va desemna un nou premier din randul social-democratilor, in conditiile in care seful statului nu poate fi conditionat astfel.

„Prima data domnul Sorin Grindeanu a spus ca va respecta decizia CEx-ului, dar nu a mai ramas in sala sa vada care este acea decizia, dar ca isi va da demisia, o va pune pe Facebook a spus sau o va publica si ca i-o va trimite presedintelui Klaus Iohannis doar daca presedintele Iohannis confirma ca va pune prim-ministru de la PSD”, a afirmat Liviu Dragnea, informeaza news.ro.

Presedintele PSD a mai spus ca abordarea premierului Sorin Grindeanu este „necinstita si incorecta”. „In ceea ce priveste conditionarea presedintelui Iohannis, cred ca este o abordare incorecta si necinstita din partea domnului Grindeanu pentru ca presedintele Romaniei, in opinia mea, nu poate fi conditionat si cred ca este un joc din care sper sa iasa, spunand in acelasi timp ca va respecta decizia Comitetului Executiv National si practic trebuie sa respecte si decizia colegilor de la ALDE”, a subliniat Liviu Dragnea.

Liderul PSD si-a exprimat increderea ca presedintele Klaus Iohannis va tine cont de noua propunere a coalitiei in privinta desemnarii noului premier.

„Presedintele Iohannis nu cred ca nu va tine seama de o propunere a coalitiei, pentru ca eu sunt absolut convins ca am depasit perioada de dupa alegeri si presedintele Iohannis, ca si noi, nu intentioneaza sa genereze sau sa provoace o criza politica”, a conchis Liviu Dragnea.

Sursa foto: Agerpres Foto