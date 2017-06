Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, dupa sedinta Comitetului Executiv National al partidului, ca toti membrii PSD din Guvern si-au prezentat demisiile inaintea Comitetului Executiv National, cu o singura exceptie, ministrul Comunicatiilor, care va trimite demisia pe email. De asemenea, el a spus ca a luat act de demisia premierului Sorin Grindeanu, insa aceasta nu este oficiala. Premierul inca in exercitiu nu a facut nicio declaratie, punand mai multe conditii pentru a demisiona.

Liviu Dragnea a spus, in conferinta de presa sustinuta de liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ca in sedinta PSD a fost facuta o evaluare a activitatii Guvernului, fiind prezentat un document care arata ca "directia este buna, dar ritmul de implementare a unor masuri este scazut", conform News.ro.

"Analizand acest document am tras concluzia ca o parte din membrii Guvernului, nu o parte mica, nu au luat foarte in serios programul de guvernare, nu au reusit sa se coordoneze, nu a fost o abordare strategica. Au fost multe masuri tratate la si altele", a declarat liderul PSD.

El a sustinut ca atunci cand a inceput a doua parte a sedintei premierul nu a mai asteptat un vot.

"Nu a mai asteptat sa ne indreptam catre un vot, care putea cuprinde un pachet de masuri administrative, cat si niste inlocuri in Guvern, nu neaparat demisia sau demiterea premierului. Am condus aceasta intalnire si le-am cerut colegilor mei sa nu se discute cu patima. Din pacate, premierul nu a mai asteptat nicio decizie, ne-a transmis ca iti da demisia cu conditia ca presedintele Iohannis sa numeasca un premier PSD si ca il putem si exclude ca nu il mai intereseaza", a mai spus Dragnea.

"Toti membrii PSD din Guvern si-au prezentat demisiile inaintea Comitetului Executiv National al PSD, cu o singura exceptie, ministrul Comunicatiilor, care este plecat din tara si care va trimite demisia pe email. De asemenea, am luat act de anuntul primului ministru ca isi prezinta demisia. PSD este pregatit, impreuna cu ALDE, sa formeze un nou guvern", a adaugat Dragnea.

Tariceanu: E o discrepanta intre perceptia pozitiva asupra Guvernului si realitate. Retragerea sprijinului nu e capriciu

Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca decizia de retragere a sprijinului politic pentru Sorin Grindeanu nu este un "capriciu" al coalitiei, avand in vedere slabele performante ale Guvernului, si a explicat ca exista o "discrepanta" intre perceptia publica majoritara, care este "pozitiva" fata de Executiv, si realitate, scrie news.ro.

Seful ALDE a afirmat ca analiza coalitiei asupra Guvernului a dus la niste concluzii nedorite, dar care au aratat "o slaba performanta a actualului Executiv".

"Suntem constienti ca exista o discrepanta majora intre perceptia publica generala si probabil majoritara legata de performanta Guvernului si a prim-ministrului si realitate. Perceptia publica parea sa fie una mai degraba pozitiva asupra activitatii Guvernului si premierului, dar aceasta analiza (...) releva o situatie care devine mai mult decat preocupanta", a spus Tariceanu.

El a afirmat ca problemele nerezolvate au tendinta sa se "rasfranga brutal" asupra decidentilor si de aceea a fost nevoie de actiune rapida, desi perceptia publica ii este favorabila lui Grindeanu.

"Acesta este motivul pentru care am hotarat sa punem realitatea pe masa, pentru a se intelege cat mai bine ca aceasta decizie a noastra de retragere a sprijinului politic pentru domnul Grindeanu nu este un capriciu al cuiva, nu este o chestiune care tine de o conjunctura politica, asa cum am vazut o gramada de speculatii in ultima perioada", a precizat el.

