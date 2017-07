Liviu Dragnea a fost intrebat, luni, despre acuzatiile sale cu privire la implicarea miliardului George Soros in activitatea PSD, el precizand ca nu stie ce are omul de afaceri cu el sau cu PSD, dar "e ceva". Dragnea a precizat ca a aflat aceste lucruri pentru ca "vorbeste lumea".

Liviu Dragnea a fost intrebat "ce are George Soros cu el sau cu PSD", liderul PSD spunand ca nu stie, dar este convins ca "ceva e", scrie News.ro.

"Asta este o intrebare la care as vrea sa am raspuns. Nu stiu, dar ceva e, pentru ca sunt prea multe lucruri care se leaga si din prea multe parti vin acest informatii. Nu prea mai cred in coincidente", a spus Liviu Dragnea.

Intrebat de unde are aceste informatii, el a spus ca "vorbeste lumea".

Si premierul Mihai Tudose a avut, luni, o reactie ironica la adresa lui George Soros. Intrebat daca George Soros are interese in Romania, prim-ministrul a spus ironic: „Nu, nu are cum sa aiba. Dumnezeule, nu are interese nicaieri... Evident ca da! Cum sa aiba interese aici? Este Crucea Rosie”.

Tudose a tinut insa sa precizeze ca destabilizandu-l pe Liviu Dragnea, Soros destabilizeaza atat partidul, cat si tara.

„Nu cred ca e vorba de o persoana. Domnul Dragnea este presedintele partidului. Evident ca destabilizand presedintele partidului, destabilizezi si partid si coalitie de guvernare si guvern si evident tara”, a completat premierul.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara, ca ancheta DNA privind aspecte publicate in urma investigatiei jurnalistice a Rise Project nu il vizeaza, deoarece el nu are nicio afacere in Brazilia si nu a trasferat bani in aceasta tara, totul pornind de la George Soros, care este, in opinia sa, "un personaj malefic".

"In ultimele luni de zile, am avut pozitii destul de dure si le am in continuare vizavi de acest personaj malefic, care este George Soros si ii transmit si acum: nu o sa cedez. Totul pleaca de acolo, totul pleaca de la George Soros”, a spus presedintele PSD.

Sursa foto: Agerpres / MIHAI POZIUMSCHI