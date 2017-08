Inculpatul Sebastian Ghita, cercetat in multiple dosare penale in Romania si persoana care a facut uz de fals pentru a incerca sa traverseze granita Serbiei ilicit este, in continuare, in tara invecinata Romaniei. wall-street.ro a intrebat oficiali ai Ministerului Justitiei cand ar putea ca acesta sa fie extradat, avand in vedere ca acesta a fost prins in aprilie. Raspunsul, pe scurt: “nu am fost informati”.

Practic, Ministerul Justitiei din Romania pare a fi “legata la maini” cand vine vorba de extradarea lui Sebastian Ghita.

“Dupa transmiterea cererii de extradare, Ministerul Justitiei nu a fost informat de catre Ministerul Justitiei al Republicii Serbia cu privire la stadiul procedurii de extradare si nici cu privire la un termen limita pentru finalizarea procedurii de extradare. Solutionarea cererii de extradare privindu-l pe numitul Ghita Sebastian Aurelian este supusa exclusiv legislatiei nationale a Republicii Serbia, prin aceasta intelegand inclusiv procedura, durata de solutionare a cauzei si termenele”.

In ceea ce priveste locatia exacta a lui Ghita si maniera in care se implica Ministerul Justitiei din Romania, institutia precizeaza ca “nu detinem informatii cu privire la locatia exacta in care se afla invinuitul”.

Mai multe publicatii din Romania au publicat insa, recent, fotografii cu inculpatul, relaxandu-se intr-o piscina la un hotel de lux din Serbia.

“Ministerul Justitiei a intreprins pana in prezent toate demersurile legale, reglementate de instrumentul juridic international aplicabil cu acest stat in cadrul cooperarii judiciare internationale in materia extradarii. Avand in vedere ca statul sarb este investit cu cererea de extradare formulata de autoritatile romane, revine autoritatilor sarbe responsabilitatea de a lua toata masurile necesare, pe parcursul cererii de extradare, pentru a evita futa persoanei urmarite pe teritoriul Serbiei”, completeaza oficialii Ministerului Justitiei.

Cat ar mai putea dura, totusi?

Desi Sebastian Ghita a stat peste un trimestru in Serbia, acesta nu a fost inca extradat. Ministerul Justitiei din Romania subliniaza ca durata procedurii de extradare variaza “de la caz la caz, raportat la mai multi factori, respectiv: legislatia statului solicitat, circumstantele spetei, posibilitatea introducerii, de catre persoana urmarita, a unor cai de atac impotriva deciziei de extradare si durata prevazuta de legislatia statului solicitat pentru solutionarea respectivelor cai de atac.

Pe de alta parte, instrumentul international aplicabil in relatia cu Republica Serbia (Conventia Europeana de Extradare, Paris, 13 decembrie 1957) nu prevede un termen pentru derularea procedurii de extradare, timpul de solutionare a cererii ramanand la latitudinea statului solicitat, potrivit legislatiei sale”.

Cu alte cuvinte si in traducere libera, Sebastian Ghita ar putea imbatrani si muri in libertate, in Serbia, Ministerul Justitiei din Romania subliniind ca are “mainile legate” in ceea ce priveste extradarea acestuia. Mai mult, se pare ca inculpatul Sebastian Ghita, cu 4 dosare penale, apropiat al PSD si “abonat” la contracte IT cu statul, a facut afaceri ani de-a randul cu statul sarb.