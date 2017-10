Relatia lui Mihai Tudose cu Liviu Dragnea a inceput sa scartaie. Premierul spune ca nu are ce sa ii reproseze liderului PSD, insa relatia lor nu este intr-un "moment fericit" in acest moment.

"Nu as putea spune ca suntem intr-un moment fericit al relatiei dintre noi doi, o sa ne lamurim maine", a declarat premierul Mihai Tudose, potrivit News.ro.

Premierul a mai spus ca el nu are ce sa isi reproseze in relatia cu Liviu Dragnea. "Chiar nu am ce sa imi reprosez. Maine vom face aceasta discutie, cand vom vorbi despre toate barbateste", a spus premierul...