Gabriela Firea, primarul Bucurestiului, a iesit la rampa cu noi promisiuni fara acoperire, asa cum a facut in campania electorala. Primarita a (re)promis ceea ce nu a realizat in peste 1 an de mandat – autobuze noi, locuri de parcare, ZECI de kilometri de piste de bicicleta, scrie Bucurestiul.ro.

Astfel, printre cele declarate de Gabriela Firea se numara: Suntem intr-o discutie avansata cu reprezentantii BERD pentru achizitionarea a inca 200 de autobuze urbane euro 6. Noi asiguram partea de cofinantare. Am primit astazi scrisoarea din partea BERD care ne garanteaza posibilitatea incheierii unui acord de 100 milioane de euro. Din aceasta suma vom achizitiona 200 de autobuze euro 6 in plus fata de cele 400 din licitatie.



Prima si cea mai importanta...