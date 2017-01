Genesis Development, companie detinuta de catre omul de afaceri Liviu Tudor, a semnat cea de-a cincea extindere consecutiva a companiei Societe Generale European Business Services in doua din cele cinci cladiri de birouri ale parcului de afaceri West Gate situat in Vestul Capitalei.

Societe Generale European Business Services a inchiriat astfel inca 4.000 mp in parcul de afaceri West Gate si ajunge la o suprafata totala de 12.700 mp in birourile din cartierul Militari.

Contractul cu Societe Generale European Business Services pentru noul spatiu a intrat in vigoare la inceputul anului 2017.

Societe Generale European Business Services utilizeaza 12.700 mp de birouri din cei 75.000 mp ai West Gate, spatiile find contractate pana la sfarsitul anului 2021.

„Continuam dezvoltarea operatiunilor noastre in Romania prin extinderea suprafetei birourilor cu inca 4.000 mp, in cadrul parcului de afaceri West Gate, cladirile H4 si H5. Am decis sa ne extindem aici, ca urmare a calitatii serviciilor oferite si al sprijinului primit in fiecare etapa de dezvoltare a companiei noastre”, a declarat Phillipe Garcet, CEO al Societe Generale European Business Services.

Societe Generale European Business Services, detinut de grupul bancar multinational de origine franceza - Societe Generale, deserveste in prezent peste 20 de tari, in mare parte din Europa, pentru toate liniile de afaceri majore ale Societe Generale Group.

De la infiintare, Societe Generale European Business Services a inregistrat o crestere rapida, avand ca obiectiv sa ajunga la 1.000 de angajati in Romania pana in iunie 2017.

West Gate este unul dintre cele mai mari parcuri de birouri din Bucuresti, dezvoltat de compania Genesis Development, amplasat in cartierul Militari, in imediata apropiere a statiei de metrou Preciziei. Parcul este compus din cinci cladiri de birouri, cu o suprafata totala inchiriabila de 75.000 de metri patrati.

In prezent, West Gate are un grad de ocupare de 100%, inchiriat unor companii precum Accenture, Alpha Bank, Carestream, Citi, Dacia-Renault, Ericsson, Siemens, Panasonic si WNS.

Genesis Development este unul dintre cei mai mari dezvoltatori si proprietari de birouri din Romania, dezvoltand parcurile de birouri West Gate si Novo Park, care totalizeaza circa 150.000 de metri patrati de spatii de birouri de clasa A. Genesis Development este, de asemenea, dezvoltatorul primului campus privat din Romania, West Gate Studios, care cuprinde peste 900 de garsoniere si apartamente destinate inchirierii.

Valoarea investitiilor realizate de Genesis Development in Romania se ridica la peste 300 de milioane de euro.

Societe Generale European Business Services a fost infiintata in 2011 si este un centru de servicii pentru Societe Generale Group. Compania ofera servicii in diverse domenii de activitate pentru entitatile grupului din intreaga lume: finante / contabilitate, achizitii, resurse umane si IT.