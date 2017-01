Immofinanz, unul dintre cei mai mari dezvoltatori si proprietari de spatii imobiliare din Romania, va investi peste 2 milioane de euro in modernizarea spatiilor de birouri si a tehnologiilor din actualele proiecte office pe care le detine in Capitala.

Proiectul MyHive reprezinta una dintre cele mai noi tendinte pe care dezvoltatorul austriac o implementeaza si in Romania, prin care modernizeaza interiorul cladirilor de birouri, imbunatateste din punct de vedere tehnic conditiile de lucru, dar aduce o investitie importanta si in personalul aflat in spatiul de lucru de la receptie si din intreaga cladire.

Pana in prezent, conceptul MyHive, dezvoltat de austrieci, a fost implementat la nivel local in cladirea 20 din proiectul Iride Business Park, dar si in proiectul S-Park de langa Piata Presei, urmand ca imbunatatirea climatului din spatiile de birouri detinute sa fie aplicat si in celelalte proiecte detinute de Immofinanz la nivel local.

“Dezvoltarea conceptului MyHive se realizeaza in doua etape – o zona de retail, cu spatiu de divertisment, amenajarea de dusuri, dulapuri si spatii pentru biciclete, iar in proiectele detinute exista inclusiv in plan spatii de incarcare electrica a masinilor. Mai mult, vom pune la dispozitia chiriasilor cate masini electrice pentru utilizare. Cea de-a doua etapa presupune pregatirea si instruirea personalului, dar si pe dezvoltare exterioara a proiectului”, a declarat Sorin Visoianu, country manager al Immofinanz in Romania.

Intrebat despre investitia necesara doar in proiectul de birouri S-Park, Sorin Visoianu sustine ca noul proiect de birouri a “inghitit” pana acum o investitie de peste 1,2 milioane de euro, iar estimarea este ca in perioada urmatoare investitia totala sa se ridice si sa depaseasca 1,8 milioane de euro.

Prima cladire a proiectului Metroffice, finalizata: investitia in noul concept depaseste 600.000 de euro

Proiectul de birouri Metroffice, recent finalizat, si care pana in momentul de fata a fost preinchiriat in proportie de peste 50%, va absorbi o investitie de 600.000 de euro si ar urma sa se finalizeze pe parcursul acestui an.

“Nu avem un buget stabilit pentru tot acest demers investitional, insa planul este ca toate proiectele de birouri existente sa beneficieze in acest an sau in viitor de o astfel de investitie”, a mai adaugat Sorin Visoianu.

Intrebat despre posibilitatea ca nivelul chiriilor sa creasca, seful operatiunilor locale Immofinanz a precizat ca acest proces investitional nu va afecta aceasta componenta, fiind un buget alocat in intregime din fondurile grupului austriac si menit sa "preintampine viitorul in domeniul activitatii intr-un spatiu de lucru".

Printre cele mai importante proiecte ale Immofinanz la nivel local se numara Iride Business Park, S-Park, Victoria Park, Global Business Center, North Center, Baneasa Airport Tower, dar si proiectul Metroffice, aflat in plin proces de constructie.

Immofinanz este unul dintre cel mai mari dezvoltatori imobiliari din Romania, pe o piata pe care mai sunt activi jucatori precum NEPI, Globalworth sau Genesis Development, compania omului de afaceri Liviu Tudor.