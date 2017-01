Intr-o discutie cu presa, Sorin Visoianu (foto), country manager al Immofinanz in Romania, sustine ca directia de business a grupului austriac se va concentra in special pe principalii piloni de dezvoltare ai companiei, iar in acest fel dezvoltarile de proiecte de locuinte ar urma sa fie vandut.

“Ne dorim sa vindem portofoliul rezidential si sa ne dezvoltam pe cele doua <<core-business-uri>> ale grupului la nivel local: office si retail. Exista, de asemenea, si cladiri care vor fi scoase la vanzare, atat birouri, cat si comerciale, dar momentan nu exista nicio directie clara. (…) Centrul comercial Armonia Arad este in categoria proiectelor care nu sunt in zona pilonilor de dezvoltare. Este un proiect care a inceput din centru comercial sa devina un centru logistic si care va capata o alta destinatie”, a declarat Sorin Visoianu, in cadrul unui eveniment cu presa.

Intrebat despre posibilitatea dezvoltarii unei noi cladiri in proiectul Metroffice, reprezentantul dezvoltatorului imobiliar sustine ca in prezent analizeaza optiunile, dar ia in considerare concentrarea pe actualul portofoliu aflat in proprietate.

“Am finalizat lucrarile in proiectul Metroffice, insa momentan nu luam in calcul posibilitatea extinderii proiectului. Ne concentram pe actualul portofoliu, dar suntem pregatiti pentru oportunitatile din piata. Romania este o tara cheie pentru grup si este si o piata foarte buna din punct de vedere al business-ului”, a mai adaugat Sorin Visoianu.

Adama, divizia de dezvoltari rezidentiale a austriecilor de la Immofinanz, este activa in Romania, Moldova, Ucraina si Turcia. Compania a construit pana in prezent peste 1.700 de apartamente in proiecte precum Evocasa Armonia, Edenia Titan, Evocasa Optima, Evocasa Selecta, in Ploiesti - Evocasa Orizont, Bacau - Evocasa Completa, Brasov - Evocasa Viva, Iasi - Copou Bellevue si Cluj. Adama este prezenta pe piata imobiliara din Romania din anul 2004 si este una dintre cele mai longevive companii. Din anul 2011, unicul actionar a devenit Immofinanz Group, unul dintre cei mai mari dezvoltatori si investitori imobiliari din Europa.

Immofinanz dezvolta un retail park in Brasov, chiar in coasta mall-ului Coresi

Immofinanz se pregateste sa demareze lucrarile unui viitor proiect comercial in Brasov, unul dintre cele mai atractive orase in privinta investitiilor imobiliare, unde va dezvolta un parc de retail chiar in coasta mall-ului Coresi, primul centru comercial complet din orasul situat in centrul tarii.

Stop Shop este un concept de retail, dezvoltat de grupul Immofinanz pe principalele piete pe care activeaza, iar in acest an pregateste si primul pariu de acest fel si in Romania.

Fara sa ofere informatii despre planurile viitorului proiect, Sorin Visoianu sustine ca im momentul de fata lucrarile se afla in faza de pregatire, proiectul fiind in plin proces de autorizare.

“Viitorul proiect de retail se va dezvolta pe un teren aflat in proprietatea noastra, in zona fostei platforme IUS Brasov”, a precizat Visoianu.

Terenul detinut de Immofinanz in Brasov, insa, este situat in imediata vecinatate a mall-ului Coresi, primul centru comercial de anvergura din Brasov si cel mai mare din regiunea centrala a tarii.

Decizia Immofinanz de a dezvolta un proiect comercial la o distanta de cativa kilometri de un proiect atat de mare cum este cel realizat de francezii de la Immochan este cu atat mai surprinzatoare, asta in conditiile in care AFI pregateste dezvoltarea unui mall chiar in centrul orasului de sub Tampa, lucru care, spun specialistii, ar urma sa divizeze si mai mult clientii proiectelor dominante din Brasov.

Immofinanz pariaza peste 2 mil. euro pe un nou concept de business in portofoliul de birouri pe care il detine: ce este MyHive

Immofinanz va investi peste 2 milioane de euro in modernizarea spatiilor de birouri si a tehnologiilor din actualele proiecte office pe care le detine in Capitala.

Proiectul MyHive reprezinta una dintre cele mai noi tendinte pe care dezvoltatorul austriac o implementeaza si in Romania, prin care modernizeaza interiorul cladirilor de birouri, imbunatateste din punct de vedere tehnic conditiile de lucru, dar aduce o investitie importanta si in personalul aflat in spatiul de lucru de la receptie si din intreaga cladire.

Pana in prezent, conceptul MyHive, dezvoltat de austrieci, a fost implementat la nivel local in cladirea 20 din proiectul Iride Business Park, dar si in proiectul S-Park de langa Piata Presei, urmand ca imbunatatirea climatului din spatiile de birouri detinute sa fie aplicat si in celelalte proiecte detinute de Immofinanz la nivel local.

“Dezvoltarea conceptului MyHive se realizeaza in doua etape – o zona de retail, cu spatiu de divertisment, amenajarea de dusuri, dulapuri si spatii pentru biciclete, iar in proiectele detinute exista inclusiv in plan spatii de incarcare electrica a masinilor. Mai mult, vom pune la dispozitia chiriasilor cate masini electrice pentru utilizare. Cea de-a doua etapa presupune pregatirea si instruirea personalului, dar si pe dezvoltare exterioara a proiectului”, a declarat Sorin Visoianu, country manager al Immofinanz in Romania.

Intrebat despre investitia necesara doar in proiectul de birouri S-Park, Sorin Visoianu sustine ca noul proiect de birouri a “inghitit” pana acum o investitie de peste 1,2 milioane de euro, iar estimarea este ca in perioada urmatoare investitia totala sa se ridice si sa depaseasca 1,8 milioane de euro.

Printre cele mai importante proiecte ale Immofinanz la nivel local se numara Iride Business Park, S-Park, Victoria Park, Global Business Center, North Center, Baneasa Airport Tower, dar si proiectul Metroffice, aflat in plin proces de constructie.

Immofinanz este unul dintre cel mai mari dezvoltatori imobiliari din Romania, pe o piata pe care mai sunt activi jucatori precum NEPI, Globalworth sau Genesis Development, compania omului de afaceri Liviu Tudor.