BuildGreen, cel mai mare consultant in domeniul proiectarii, dezvoltarii si certificarii cladirilor sustenabile din Romania, a incheiat anul 2016 cu o dublare a portofoliului, acesta depasind in prezent 2,7 milioane metri patrati asistati pentru certificare, peste estimarile initiale ale companiei.

De asemenea, anul 2016 marcheaza extinderea activitatii BuildGreen la nivelul Europei Centrale si de Est, prin intrarea pe trei noi piete – Cehia, Slovacia si Croatia. Pentru 2017, compania intentioneaza sa isi consolideze activitatea la nivel international si sa obtina o crestere de 30% a portofoliului de proiecte.

“Printre cele mai notabile proiecte demarate de BuildGreen in 2016 se numara certificarea portofoliului de cladiri al fondului de investitii New Europe Property Investments (NEPI) in Europa Centrala si de Est. Faptul ca cea mai mare companie imobiliara din Europa Centrala si de Est alege sa implementeze principiile de dezvoltare sustenabila la nivelul tuturor cladirilor din portofoliu reprezinta un semnal pozitiv pentru intreaga piata imobiliara si o recunoastere fara precedent a sustenabilitatii ca instrument strategic in dezvoltarea si administrarea cu succes a proprietatilor comerciale. Cel de-al doilea semnal pozitiv din piata consta in cresterea cererii din partea utilizatorilor finali, considerat un punct de turnura major, acel <tipping point> care anunta adoptarea practicilor de dezvoltare sustenabila la nivel larg. Anul trecut am primit tot mai multe solicitari pentru certificarea cladirilor detinute si ocupate de companii al caror obiect principal de activitate difera de dezvoltarea imobiliara – si avem deja in derulare 3 astfel de proiecte”, a declarat Razvan Nica, managing director BuildGreen.

Evolutie pozitiva a cererii de crestere a sustenabilitatii la nivel local

Cererea pentru solutii de dezvoltare si certificare sustenabila a cladirilor a cunoscut, de asemenea, o evolutie majora in 2016. Principalele tendinte identificate la nivelul pietei sunt:

o crestere spectaculoasa a interesului din partea dezvoltatorilor de retail si semnale pozitive din partea segmentelor industrial si rezidential,

extinderea practicilor “verzi” in afara Capitalei’

aparitia unui nou tip de client: utilizatorul final.

Printre noii clienti contractati de BuildGreen in 2016 se numara mari investitori imobiliari din Romania si din strainatate, dar si dezvoltatori mai mici sau chiar utilizatori finali, o noutate pentru Romania anului 2016. Noile contracte includ proiecte de referinta pentru piata locala, cum ar fi ansamblul de birouri The Bridge dezvoltat de Forte Partners, turnul de birouri Unirii View construit de investitorul belgian Yves Weerts in centrul capitalei sau cladirea Globalworth Tower detinuta de fondul de investitii Globalworth, dar si o serie de proiecte logistice sau industriale detinute de ocupatii finali. Tot in 2016, NEPI a mandatat BuildGreen sa gestioneze un amplu proces de certificare care vizeaza portofoliul detinut de fondul de investitii, atat in Romania, cat si in alte tari din Europa Centrala si de Est.

Proiectele de retail devin tot mai sustenabile

Schimbarea majora a anului 2016 o reprezinta insa cresterea ponderii proiectelor de retail in totalul cererii pentru certificarea cladirilor sustenabile, retailul devenind un al doilea motor important de promovare a practicilor sustenabile, alaturi de cladirile de birouri. In cazul BuildGreen, retailul reprezinta 29% din numarul total de proiecte asistate pentru certificare, respectiv 46% din suprafata totala din portofoliu. Spre comparatie, cladirile de birouri domina din punct de vedere numeric (62% din numarul total de proiecte), dar totalizeaza o suprafata mai mica (41% din portofoliul exprimat in m2).

Segmentele de industrial si rezidential arata si ele semne de crestere, atingand in 2016 o pondere de aproximativ 13% in suprafata totala certificata.

Premise pozitive pentru 2017

In 2017, focusul jucatorilor din piata se va muta si mai mult de la obtinerea de beneficii economice imediate (marketing, atragerea de chiriasi) la construirea unor proiecte de calitate foarte buna, capabile sa remodeleze deopotriva peisajul urban si atitudinea fata de sustenabilitate. Potrivit datelor publice, in 2016, peste 30 de mari proprietati comerciale (birouri, retail si industrial) din Romania au obtinut un certificat international de sustenabilitate.

Pentru 2017, se estimeaza o crestere de 25% a numarului de proiecte certificate la nivelul intregii tari, respectiv o crestere de 30% a portofoliului companiei.

Fondata in 2010, BuildGreen a fost prima companie din Romania care a oferit servicii de consultanta pentru dezvoltarea sustenabila in plan local.

BuildGreen a certificat aproximativ 60 cladiri pana in prezent –, cat si ca rata de succes – BuildGreen a obtinut cel mai ridicat nivel de certificare pentru o cladire din Romania (BREEAM Excellent), toate certificarile au inregistrat un nivel minim BREEAM Very Good / LEED Gold, iar 25% dintre proprietatile certificate au fost atestate cu niveluri superioare de sustenabilitate (Excellent).

Printre clientii si partenerii pentru care BuildGreen a lucrat sau lucreaza in prezent, se numara: Aberdeen Asset Management, Ascenta Management, BogArt, Bluehouse Development, CA Immo, EBRD, Forte Partners, Genesis Development, Globalworth Asset Management, Immochan, Mulberry Development (Ovidiu Sandor), NEPI, Octagon, Padeco, Portland Trust, Rivium Galleria Mall, S IMMO AG, S Group Holding, Strabag, Unirii View, Vitalis Consulting.