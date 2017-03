Praktiker, unul dintre cei mai mari retaileri specializati in comercializarea de produse destinate casei si gradinii, va investi aproximativ 8 milioane de euro in modernizarea a 13 unitati la nivel local, asta dupa ce pana in ultimul an retailerul s-a ocupat de modernizarea a sapte unitati comerciale din Romania.

Praktiker este unul dintre primii retaileri de bricolaj care a intrat in Romania si al doilea cel mai extins lant de magazine DIY la nivel local, cu 27 de unitati. Retailerul DIY a finalizat recent modernizarile magazinelor din Ploiesti si Oradea, iar investitiile s-au ridicat la circa 600.000 de euro pentru fiecare unitate modernizata.

“Avem in plan mai multe redeschideri. Dupa locatiile din Oradea si Ploiesti am ajuns la sapte spatii comerciale modernizate la nivel local. Ne dorim sa reamenajam magazinele intr-un mod mult mai accesibil pentru clienti, atat vizual, cat si din punctul de vedere al ofertei comerciale. Vrem sa atingem 20 de magazine rebranduite pana in primavara anului viitor, iar bugetul mediu alocat unei unitati se ridica la aproximativ 600.000 de euro”, a declarat Omer Susli (foto mai jos), proprietar al Praktiker Romania.

Investitiile in repozitionarea magazinelor a vizat pe de-o parte introducerea unor game de produse noi si sortarea acestora in functie de pozitionare (entry, middle, high), imbunatatirea semnalisticii in magazin si montarea unor puncte de consiliere, cat si multe alte solutii vizuale.

“Am imbunatatit experienta de cumparaturi la raft a clientilor, prin informarea clientilor asupra produselor achizitionate, a fiselor tehnice de la produse sau a proceselor de merchandising, prin fluidizarea procesului de vanzare. (…) Doua luni a durat tot acest proces de repozitionare in cazul magazinului din Ploiesti, iar pe tot parcursul reamenajarii spatiul comercial a fost deschis”, a declarat, la randul sau, Andreea Buzea, director regional vanzari in cadrul Praktiker Romania.

Omul de afaceri Omer Susli a vorbit inclusiv despre echipa din cadrul Praktiker care urmareste cu atentie potentialele terenuri pentru noi dezvoltari la nivel local. “Pe langa planurile de remodelari, urmarim cu atentie si noi terenuri pentru dezvoltarea de noi spatii comerciale. Momentan nu am achizitionat niciun teren, dar suntem in discutii avansate pentru trei loturi de teren la nivel local”, a mai precizat antreprenorul de origine turca.

Potrivit acestuia, magazinele redeschise pana in prezent au avut cresteri de vanzari de peste 35%, unele chiar si 60% cresteri. “Obiectivul principal este de a reamenaja cat mai multe astfel de spatii”, a mai punctat Susli.

2017, primul an de profit pentru Praktiker?

Desi recunoaste ca inca nu a reusit sa atinga profitul mult asteptat, Omer Susli spune ca 2016 a fost anul care a adus cea mai puternica diminuare a pierderilor si a creat premisele revenirii pe profit din acest an.

“2016 a fost un an bun din toate punctele de vedere, de la preluare pana acum, am pastrat si cresterea, dar si diminuarea pierderilor. Am inregistrat o crestere de 4-5% a rulajului fata de nivelul anului 2015. Pierderile s-au diminuat cu foarte mult, suntem aproape de break-even, iar in 2017 vrem sa inchidem cu profit. Sunt toate premisele sa stabilim acest pas”, a mai aratat Omer Susli, intr-un interviu pentru Wall-Street PRO.

Evolutia business-ului si revenirea pe profit va fi generata in special de planul de modernizare a tuturor celor 27 de magazine, iar, acolo unde va fi cazul, chiar si de inchiderea spatiilor comerciale neperformante.

Afacerile Praktiker s-au ridicat anul trecut la 137 milioane de euro.

Praktiker este unul dintre cei mai importanti retaileri DIY, o piata pe care mai activeaza nume precum Dedeman, Leroy Merlin, Arabesque, Kingfisher sau Hornbach.

Sursa foto: Patrick Vrabie, Wall-Street.ro