Miroslaw Huczek, polonezul care a preluat operatiunile Praktiker de la inceputul lunii martie a acestui an, sustine, in primul sau interviu acordat la nivel local, ca Romania este o tara cu un potential foarte ridicat in regiune, care va atrage tot mai tare interes in urmatorii ani si care se afla pe un trend ascendent in privinta dezvoltarii.

Declaratiile noului CEO al Praktiker vin dupa ce retailerul de bricolaj a inaugurat la final saptamanii trecute doua noi remodelari ale spatiilor comerciale din Ploiesti si Oradea, dupa investitii de peste 600.000 de euro pentru fiecare dintre locatii.

“Am vizitat Romania in urma cu mai multi ani si mi se pare o tara de viitor. Sunt sigur ca urmeaza o perioada infloritoare, cea mai buna din istoria tarii. Romania este o tara de producatori, ceea ce este un lucru pozitiv, in care exista un nivel crescut de educatie si de care se poate profita in viitor. Romanii merita mai mult si sunt sigur ca fondurile UE vor fi atrase si vor fi folosite in infrastructura, renovari si multe alte domenii cheie care au nevoie de astfel de investitii”, a declarat Miroslaw Huczek (foto cover), noul director general Praktiker Romania, intr-un interviu pentru wall-street.ro.

Cu o vasta experienta in domeniul bricolajului, Miroslaw Huczek a avut posibilitatea de a conduce activitati in domeniu atat pe piata din Polonia, cat si in Bulgaria, acolo unde a detinut pozitia de conduce a operatiunilor BauMax. Intrebat de jurnalistul wall-street.ro despre diferentele dintre cele doua tari si Romania, Huczek sustine ca tara noastra se afla intr-o directie corecta din punctul de vedere al business-ului.