In lipsa unor proiecte publice, in special concentrate in tot ceea ce reprezinta infrastructura si toate componentele sale, marii investitori imobiliari de proiecte comerciale, fie ca dezvolta birouri, mall-uri, centre logistice sau proiecte rezidentiale, au simtit oportunitatea din piata generata de cererea crescuta, o cerere venita in special datorita climatului economic favorabil pe care tara noastra l-a traversat in ultimii ani.

“Exclus sa vorbim despre o noua bula”, spun, la unison, expertii din piata imbiliara, reuniti in cadrul evenimentului Real-Estate & Construction Forum realizat de catre Business Mark, in care temele discutiilor au pendulat in jurul potentialului de dezvoltare al Romaniei in sectorul imobiliar, cat si amenintarea venita ca urmare a cresterilor salariului minim si a implicatiilor sale inclusiv in costul de constructie a viitoarelor proiecte imobiliare.

Se constata o noua tendinta in dezvoltarile imobiliare, despre care vorbesc marii dezvoltatori, fenomen care incepe sa prinda contur si in Capitala, printr-o serie de proiecte anuntate, dar care nu este nou dezvoltarilor din Romania.

Antreprenorul roman Iulian Dascalu a aplicat cu succes deja aceasta noua reteta a dezvoltarilor mixte de proiecte in Iasi si acum in Timisoara, israelienii de la AFI Europe au reusit sa dezvolte un concept similar cu proiectul AFI Palace Cotroceni si proiectul de birouri AFI Park, in timp ce omul de afaceri Ovidiu Sandor, cunoscut pentru investitiile sale imobiliare la nivel local, planuieste un proiect mixt de amploare la nivel local, tot in Timisoara.