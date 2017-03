“Vedem o efervescenta a online-ului, insa este un pic exagerat accentul care se pune pe dezvoltarea vanzarilor online, dar este o realitate care va capata contur mai ales in anii urmatori. Este o crestere progresiva si este loc de dezvoltare si ma astept ca oamenii sa fie mai apropiati de cumparaturile online. (…) In momentul de fata, 20% din cererea venita pentru noi este din partea clientilor cu activitate in online. Avem cateva sute de mii de mp dezvoltati si altii in dezvoltare si alocam resurse tot mai mari pentru clientii nostri care cresc organic. Unul dintre cei mai mari chiriasi CTP cu activitate in online este clientul nostru din anul 2001”, a declarat Ana Dumitrache (foto cover), country manager al CTP Invest, in cadrul unui eveniment dedicat pietei imobiliare si organizat de Business Mark.

Conform datelor CTP, 95% din stocul disponibil al investitorului imobiliar este deja ocupat, iar la nivelul pietei, din totalul de 500.000 mp care urmeaza sa fie livrati pe piata, 80% este deja inchiriat.

“Atata vreme cat clientii cresc organic, ei aleg sa isi dezvolte activitatea in acelasi loc, aspect care conduce la o serie de miscari naturale pentru fiecare dezvoltator logistic. Clientii si chiriasii sunt tot mai educati si ajung sa caute in mod specific un anumit proiect sau concept care sa se adapteze cel mai bine pe cerintele lor”, a mai punctat managerul CTP Invest.

In opinia sa, 2016 a fost un an bun pentru sectorul imobiliar. “Nu ne putem plange, ar fi absurd sa o facem doar pentru ca am avut mai mult de lucru si cererea a fost in crestere. Se vorbeste putin despre productie la nivel local, iar acest lucru este ingrijorator. Vedem tot mai multa forta de munca de import, este un trend care este posibil sa capete si mai mult contur. Ce am observat in ultimul timp, faptul ca a crescut interesul investitorilor pentru piata din Serbia. Este o amenintare pentru Romania si pentru investitiile pe termen scurt si mediu la nivel local”, a mai adaugat Ana Dumitrache.

Sefa CTP: Zona Moldovei, parca rupta de Romania. Suntem ca doua tari

Intrebata despre potentialul Romaniei si despre zonele care ofera o oportunitate de dezvoltare, Ana Dumitrache sustine ca zona de Est a tarii este ca “rupta de tara”.

“Suntem ca doua tari – Romania si Estul Romaniei. Atat Iasi, cat si Bacau au fost orase inteligente sa isi dezvolte infrastructura de aeroport, insa nu este suficient pentru a atrage noi investitori in Romania. Ne trebuie o conectare a autostrazilor. Noi, in calitate de dezvoltatori imobiliari, cu fonduri private, am ajuns sa facem <<reverse engineering>> si incercam sa ne adaptam cu ce avem la dispozitie. Practic, noi oferim intai solutiile de dezvoltare si apoi asteptam investitiile in infrastructura ale statului”, este de parere Ana Dumitrache.

In ceea ce priveste componenta de finantare, executivul CTP Invest sustine ca bancile isi reactiveaza interesul pentru real-estate.

“Nu trebuie sa fim excesiv de optimisti. Finantarile imobiliare sunt mai scumpe decat finantarile normale, iar capitalul este mult mai scump si nu ma astept ca bancile sa inceapa sa finanteze proiecte mari si sa isi largeasca activitatea. Bancile au inceput sa isi miste rotitele, dar au nevoie de o infrastructura adaptata nevoilor. Bancherii sunt nesiguri, iar unii si-au pierdut exercitiul, altii inca nu l-au dobandit. Cu cat se complica mai mult lucrurile, sansele de a gresi sunt si mai mari”, a mai adaugat Ana Dumitrache.

CTP va construi 30.000 mp pentru Network One Distribution: investitia depaseste 15 mil. euro

CTP a anuntat ca va construi 30.000 mp de spatii de depozite logistice pentru Network One Distribution (NOD), cel mai mare distribuitor la nivel local, in proiectul CTPark Bucharest West.

NOD are o retea de 3 000 clienti si este, de asemenea, un furnizor principal al lanturilor de retail. Noul centru logistic construit va fi predat pana la sfarsitul verii acestui an si va contribui la succesul eforturilor depuse de NOD pentru a-si imbunatati si extinde serviciile in Q4, perioada de varf a sezonului.

Partile au convenit o cooperare pe termen lung si CTP se angajeaza sa sprijine si mai mult cresterea NOD. Investitia este estimata la aproximativ 15 milioane de euro.

"Investim continuu in imbunatatirea standardelor proprietatilor din portofoliu. Modernizarea sistemului de iluminat interior si exterior prin trecerea la sisteme de iluminat LED, sistemele de siguranta la incendii, usile de incarcare sunt doar cateva dintre aspectele carora CTP le acorda o deosebita atentie", spune Marian Orzu, Head of Leasing and Business Development Department, Romania.

CTPark Bucharest West este parcul de logistica si depozite cu cea mai mare si mai rapida crestere din Romania, situat strategic aproape de oras. CTPark Bucharest West ofera minimum 200 000 mp de spatii de depozit.

Dezvoltatorul imobiliar intentioneaza sa dezvolte inca 100 000 mp pana la sfarsitul acestui an. In plus, CTP vrea sa continue dezvoltarea parcului si dincolo de 2017, iar spatiul total potential construit sa depaseasca 500 000 mp. In prezent, exista aproximativ 1.000 de oameni angajati in CTPark Bucharest West, iar dezvoltatorul se asteapta ca acest numar sa creasca la cel putin 2 000 oameni anul viitor.

CTP a investit peste 250 de milioane de euro in Romania, intr-un portofoliu de peste 500.000 mp de spatii logistice la nivel local, avand in plan dublarea suprafetei in urmatorii doi ani.

CTP este unul dintre cei mai mari dezvoltatori si investitori specializat in dezvoltarea de proiecte logistice la nivel local, sector de activitate pe care