CTP, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de proiecte logistice la nivel local si va construi 30.000 mp de spatii de depozite logistice pentru Network One Distribution (NOD), cel mai mare distribuitor la nivel local, in proiectul CTPark Bucharest West.

NOD are o retea de 3 000 clienti si este, de asemenea, un furnizor principal al lanturilor de retail. Noul centru logistic construit va fi predat pana la sfarsitul verii acestui an si va contribui la succesul eforturilor depuse de NOD pentru a-si imbunatati si extinde serviciile in Q4, perioada de varf a sezonului.

Partile au convenit o cooperare pe termen lung si CTP se angajeaza sa sprijine si mai mult cresterea NOD. Investitia este estimata la aproximativ 15 milioane de euro.

"Investim continuu in imbunatatirea standardelor proprietatilor din portofoliu. Modernizarea sistemului de iluminat interior si exterior prin trecerea la sisteme de iluminat LED, sistemele de siguranta la incendii, usile de incarcare sunt doar cateva dintre aspectele carora CTP le acorda o deosebita atentie", spune Marian Orzu, head of leasing and Business Development Department, Romania.

CTPark Bucharest West este parcul de logistica si depozite cu cea mai mare si mai rapida crestere din Romania, situat strategic aproape de oras. CTPark Bucharest West ofera minimum 200.000 mp de spatii de depozit.

Dezvoltatorul imobiliar intentioneaza sa dezvolte inca 100 000 mp pana la sfarsitul acestui an. In plus, CTP vrea sa continue dezvoltarea parcului si dincolo de 2017, iar spatiul total potential construit sa depaseasca 500 000 mp. In prezent, exista aproximativ 1.000 de oameni angajati in CTPark Bucharest West, iar dezvoltatorul se asteapta ca acest numar sa creasca la cel putin 2 000 oameni anul viitor.

CTP este unul dintre cei mai mari dezvoltatori si investitori specializat in dezvoltarea de proiecte logistice la nivel local, sector de activitate pe care mai rivalizeaza cu grupurile P3, Globalworth, Cromwell sau BlackStone, companie care a preluat portofoliul imobiliar de la Immofinanz.