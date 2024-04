China a lansat public cel mai detaliat atlas geologic al Lunii creat vreodată

Atlasul geologic Lunar dezvăluie un total de 12.341 de cratere, 81 de bazine și 17 tipuri de roci, împreună cu alte informații geologice de bază despre suprafața lunară.

Hărțile au fost realizate la o scară fără precedent de 1:2.500.000. Asta înseamnă că hărțile pot fi analizate la un detaliu nemaiîntâlnit.

„Orice întrebare în geologie începe cu privire la o hartă geologică”, spune Ross Mitchell, geofizician la Institutul de Geologie și Geofizică din Beijing. Noul atlas lunar este „cu adevărat o resursă pentru întreaga lume”, spune el.

The Geologic Atlas of the Lunar Globe, which took more than 100 researchers over a decade to compile, reveals a total of 12,341 craters, 81 basins and 17 rock types, along with other basic geological information about the lunar surface https://t.co/c38GHJBysE