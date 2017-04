Vastint Romania, unul dintre cei mai importanti dezvoltatori de proiecte imobiliare la nivel local, a incheiat primele contracte de inchiriere a spatiilor de birouri din proiectului Timpuri Noi Square cu furnizorul de solutii de securitate IT DCS Plus si Impact Hub Bucuresti pentru o suprafata totala de 3.350 mp.

DCS Plus, companie specializata in furnizarea solutiilor IT pentru industria de turism si calatorii a inchiriat o suprafata de 1.675 mp, in timp ce operatorul de spatii multifunctionale si creative Impact Hub a inchiriat cealalta jumatate de spatiu disponibil, respectiv 1.675 mp.

“Tranzactia de relocare a DCS Plus confirma tendinta preconizata de CBRE conform careia companiile de pe piata locala cauta un mediu de lucru imbunatatit, dar si un avantaj al locatiei, facilitati si specificatii tehnice ridicate”, a punctat Mihai Paduroiu, Head of Advisory & Transaction Services in cadrul companiei de consultanta imobiliara CBRE.

La randul sau, Impact Hub ofera spatii de lucru in comun premiate, o comunitate de minti antreprenoriale, programe de dezvoltare si accelerare a afacerilor, oportunitati de crowdfunding, formate de conferinte inovatoare si spatiu de evenimente inedite.

“Impact Hub Bucuresti isi va reloca activitatile in Timpuri Noi Square pe parcursul trimestrului trei al acestui an. Noii chiriasi au ales proiectul Vastint datorita etajelor eficiente si a nevoii de a activa intr-un ansamblu de birouri de Clasa A localizat in centrul orasului”, a adaugat Eduard Turcoman, broker senior la Cushman & Wakefield Echinox, compania de consultanta care a asistat tranzactia pentru spatiul de birouri.

Ansamblul Timpuri Noi Square are o suprafata inchiriabila planificata de 100.000 mp spatiu de birouri si spatiu comercial, plus 50.000 m2 de spatiu rezidential. Este cel mai mare proiect mixt din Romania de astazi.

Vastint, divizia de dezvoltari imobiliare a grupului suedez IKEA, a demarat la jumatatea anului trecut lucrarile celui de-al doilea proiect major in Bucuresti. Cele trei cladiri ale proiectului Business Garden Bucharest insumeaza 41.000 metri patrati de spatii de birouri, clasa A si zone comerciale la parter.