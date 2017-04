Procesul de certificare verde, realizat dupa standardele LEED sau BREEAM, se mentine pe un trend crescator si va continua si in acest an, „vedete” fiind in continuare proiectele de birouri.

O analiza a companiei de consultanta imobiliara Colliers International arata ca la inceputul anului 2017, peste 1,22 milioane mp de spatii de birouri aveau astfel de certificari si inca 36 de cladiri, cu aproximativ 785.000 mp de birouri, se afla in prezent in curs de certificare.

Piata de birouri din Romania a atins pragul de 3 milioane mp in 2016, iar dezvoltarea cantitativa din ultimii ani a acestui sector a fost dublata de o dezvoltare calitativa, prin prisma stocului certificat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sau BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method). Din totalul certificarilor verzi acordate in 2016, 80% au fost acordate pentru proiectele de birouri.

„Dezvoltatorii si proprietarii se concentreaza tot mai mult pe eficienta, sustenabilitatea si performantele de mediu ale cladirilor. Acestea reprezinta noua tendinta pe piata imobiliara, aproximativ 785.000 mp de spatii de birouri, respectiv 36 de cladiri, fiind in curs de certificare”, a declarat Stefania Baldovinescu (foto mai jos), senior partner si director Real Estate Management Services (REMS) in cadrul Colliers International Romania.

Daca inainte de anul 2011, stocul de cladiri de birouri din Romania cu certificari verzi era estimat in jurul a 78.000 mp, acesta s-a extins considerabil de la an la an, de la 131.000 mp in 2011 la 1,18 milioane mp in 2016.

„Din acest total, 815.000 mp certificati se regasesc in Bucuresti, 248.000 mp in Cluj-Napoca si 69.000 mp in Timisoara, acestea fiind si cele mai dezvoltate piete de birouri din tara”, a adaugat Stefania Baldovinescu.

Anul trecut, echipa Colliers a obtinut certificari verzi pentru aproximativ 600.000 mp, dintre care peste 300.000 mp au fost cladiri de birouri.

La nivel european, Romania se claseaza printre pietele tinere din punct de vedere al certificarilor verzi. In regiunea Europa Centrala si de Est, Romania concureaza cu tari precum Polonia, care are un total de 409 de cladiri certificate, in timp ce tarile din restul regiunii insumeaza 441 de astfel de cladiri.

„Comparativ cu tarile din regiunea Europei Centrale si de Est, cum ar fi Polonia, care detine cel mai mare stoc de cladiri verzi, Romania poate fi considerata o piata emergenta. In ceea ce priveste cladirile de birouri, in 2016 aproximativ 50% din spatiile de birouri din Polonia erau certificate, iar in Romania, in decursul aceluiasi an, peste 39% din totalul stocului de birouri detinea certificari LEED sau BREEAM”, a incheiat Stefania Baldovinescu.

Interesul dezvoltatorilor pentru certificarea proiectelor imobiliare creste atat datorita sustenabilitatii cladirilor verzi, cat si datorita diferentei mici de costuri asociate acestor tip de cladiri fata de cladirile conventionale. Conform datelor Colliers International, costurile de constructie pot fi mai mari cu pana la 12,5%, insa majoritatea cladirilor implica un cost mai mare cu pana la 4%, aceste variatii in costuri producandu-se in functie de nivelul certificarii.

Colliers International este una dintre cele mai mari companii de consultanta imobiliara prezente pe piata din Romania, in care mai activeaza nume precum CBRE, JLL, Cushman & Wakefield Echinox, Knight Frank sau ESOP Consulting.