Belvedere Residences, proiectul rezidential aflat in curs de dezvoltare in zona Aviatiei - Barbu Vacarescu, a vandut peste 85% din prima faza, care include 238 apartamente in cele doua imobile si va fi finalizata la inceputul lui 2018. Belvedere Residences este situat pe Strada Fabrica de Glucoza, in apropierea cladirilor de birouri situate langa statiile de metrou Pipera si Aurel Vlaicu.

"Rezultatele de vanzari inregistrate in primele sapte luni de la lansarea proiectului vin ca o confirmare a interesului pentru zona de Nord a Capitalei", a declarat Elena Lavric, administrator unic - Belvedere Development, dezvoltatorul proiectului rezidential. Antreprenorul general al Belvedere Residences este compania de constructii Bog'Art.

”Vom vinde cu siguranta in intregime prima faza din Belvedere Residences pana la momentul livrarii. Bucurestiul va trece printr-o schimbare demografica pe masura ce tot mai multe persoane tinere, doresc sa locuiasca in apropierea centrelor de afaceri din oras", afirma Viorel Mohorea, project manager Belvedere Residences din partea Coldwell Banker Romania.

Prima faza a Belvedere Residences include mai multe tipuri de apartamente, de la studiouri duble (53 de metri patrati suprafata construita) cu preturi pornind de la 49.300 de euro + 5% TVA, apartamente cu doua camere (65 de metri patrati suprafata construita) cu preturi pornind de la 60.500 de euro + 5% TVA si apartamente cu trei camere (88 de metri patrati suprafata construita) cu preturi pornind de la 79.000 de euro + 5% TVA.

Coldwell Banker Romania a oferit consultanta pentru Belvedere Residences inca din faza de proiectare si este agentul principal de vanzare al proiectului. Compania este unul din cei mai mari consultanti imobiliari locali si compania cu cea mai extinsa activitate pe segmentul rezidential, fiind manager si agent principal pentru peste 20 proiecte rezidentiale din Bucuresti si tara.