O coalitie formata din peste 300 de voci influente si organizatii din domeniul imobiliar la nivel global, care include arhitectii BDP si companii de consultanta imobiliara precum CBRE si Colliers International sustin ca Europa trebuie sa se mobilizeze si sa devina liderul si pionierul constructiilor sustenabile si verzi din perspectiva emisiilor de dioxid de carbon (CO2) din actualele constructii pentru a atinge ambitiile si prerogativele semnate la Paris in urma cu mai multi ani.

Supranumit “Strategia renovarii nationale”, programul ar trebui sa stabileasca directii clare pentru transformarea actualelor cladiri existente, o problema extrem de ridicata in Romania, tara in care fondul locativ este unul extrem de invechit, iar obiceiurile de locuire sunt, la randul lor, vechi.

La finalul lunii aprilie statele membre ale Uniunii Europene au fost nevoite sa publice rapoarte si strategii in ceea ce priveste renovarea si consolidarea actualelor cladiri existente, ceea ce reprezinta aproximativ 36% din totalul emisiilor de dioxid de carbon la nivel european.

“Europa se afla la o rascruce de drumuri in ceea ce priveste politica de consum a energiei electrice, in care factorii de decizie sunt pregatiti sa isi asume o viziune clara asupra schimbarilor climatice care afecteaza intreg continentul”, spune James Drinkwater, director regional in cadrul World Green Building Council.