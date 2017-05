“Am pornit in 2017 intr-un climat de piata favorabil, in crestere, fapt confirmat de primul trimestru al anului. Raportat la T1 2016, am obtinut o crestere cu 8% a cifrei de afaceri nete, cu un avans al EBITDA de 38%, pana la 2 milioane de lei. Pentru acest an avem un buget ambitios, bazat pe o crestere moderata a cifrei de afaceri, dar una substantiala a profitului operational”, a declarat Liviu Stoleru, director general si presedinte al Consiliului de Administratie Cemacon SA.

Parte a strategiei de crestere pe termen mediu, compania si-a diversificat portofoliul de produse, adaugand blocurilor ceramice si solutii pentru cosul de fum si buiandrugi, precum si alte produse complementare.

“O alta componenta importanta pentru noi este dezvoltarea vanzarii de produse complementare din portofoliu – cosurile de fum si buiandrugii. Am reusit ca in primul trimestru sa inregistram o crestere cu 35% a valorii vanzarii de marfuri, lucru care ne confirma nevoia interna de produse noi pe piata locala”, a completat Liviu Stoleru.

Rezultatul net a inregistrat o imbunatatire de 88% fata de anul 2016, fiind cu 929.979 lei mai mare.

Pentru 2017, CEMACON isi propune cresterea cu 5% a cifrei de afaceri, consolidarea pozitiei pe piata de blocuri ceramice, realizarea de investitii pentru sustinerea cresterii, fructificarea oportunitatilor de crestere din piata materialelor de constructii si continuarea valorificarii activelor neproductive din portofoliul grupului.

Cemacon este unul dintre cei mai mari producatori de blocuri ceramice prezenti pe piata din Romania, alaturi de nume precum Wienerberger sau Brikston.