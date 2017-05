Pentru o mai buna administrare a acestor spatii, proprietarii centrelor comerciale percep taxe vizitatorilor care depasesc o anumita perioada petrecuta in centrul comercial, insa, in general, este practicata o gratuitate de 2-3 ore, ulterior fiind perceputa o suma pentru fiecare ora de „sedere” in parcare.

Doar in Capitala sunt disponibile peste 23.000 de locuri de parcare sub- si supraterane raspandite in cele mai importante proiecte comerciale la nivel local, arata datele companiei de consultanta imobiliara Colliers International.

„Mall-urile din Capitala pun la dispozitie peste 23.000 locuri de parcare sub- si supraterane. De cele mai multe ori, locurile supraterane sunt gratuite, iar din totalul locurilor de parcare doar un sfert sunt folosite contra cost. (...) Ca regula generala, centrele comerciale ofera locurile de parcare gratuit. Sistemul de taxare a fost introdus in centrele comerciale din Bucuresti doar in acele cazuri in care proximitatea centrelor comerciale fata de cartiere rezidentiale sau de birouri s-ar putea traduce prin utilizarea acestor parcari cu precadere de catre rezidenti, ceea ce ar putea nemultumi potentiali clienti care ar putea avea dificultati in a gasi locuri de parcare disponibile. In acest moment doar patru centre comerciale (Bucuresti Mall, Baneasa Shopping City, AFI Palace Cotroceni si Promenada Mall) au sistem de taxare a locurilor de parcare”, a declarat Daniela Popescu (foto mai jos), associate director in cadrul departamentului de Retail al Colliers International Romania.