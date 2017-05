Skanska, unul dintre cei mai importanti investitori si dezvoltatori de proiecte imobiliare din Romania, a avansat cu procesul de constructie al primei faze a proiectului de birouri Campus 6 din zona “Politehnica”, structura care va insuma peste 80.000 de mp in cele patru structuri pe care le va avea la finalul constructiei, estimat in perioada 2020-2022.

“Am demarat lucrarile primei cladiri a proiectului care va fi livrata in al treilea trimestru al anului viitor. Urmatoarele faze vor aparea treptat pe piata pana in 2020-2022, in functie de cererea venita din partea chiriasilor”, spune Aurelia Luca, country manager al Skanska in Romania.

Potrivit managerului constructorului si dezvoltatorului suedez zona promite un proiect de succes, iar concurenta este vazuta mai mult drept un proiect complementara care ajuta la dezvoltarea zonei.

“Zona promite, iar proiectele care au fost deja livrate in zona sau se afla in curs de constructie nu fac altceva decat sa creasca potentialul din Centru-Vest. (…) Am inceput discutiile cu potentialii chiriasi –pe lista principalelor avantaje fiind accesul usor, proximitatea fata de Universitatea Politehnica si zona. Pana la finalul anului vom anunta primii chiriasi”, a adaugat Aurelia Luca.

Prima parte a proiectului, ce va consta intr-un turn cu 11 etaje de circa 22.000 mp inchiriabili, va necesita o investitie ce se apropie de 38 de milioane de euro, spun oficialii companiei.

Reprezentantii Skanska sustin ca isi doresc de la proiectul pe care il dezvolta in prezent sa fie parte din structura zonei si sa se integreze perfect in atmosfera locului.

“Nu ne dorim doar un proiect de birouri, ci vrem sa cream o comuniune cu locul. Ne-am propus ca proiectul Campus 6 sa aiba viata pe tot parcursul unei zile, motiv pentru care vom cauta sa integram in proiect cel mai potrivit mix de chiriasi din domeniul restaurantelor si cafenelelor, cat si un magazin de proximitate. (…) Ne dorim sa cream o zona vie”, a mai precizat Aurelia Luca.

La randul sau, Marcin Lapinski, managing director Skanska Property Romania si Ungaria, se asteapta ca viitorul proiect sa fie atractiv pentru chiriasii interesati de dezvoltarea la nivel local.

“Credem ca proiectul Campus 6 va fi cel putin la fel de atractiv pentru chiriasi cum au fost si celelalte structuri pe care le-am dezvoltat in Romania, dar si in viitor pentru un potential investitor. Proiectul aduce o serie de diferente. Din punct de vedere tehnic este un proiect nou, care nu se va degrada nici in 10 ani datorita tehnologiilor cu care va fi dotat. Campus 6 va fi impartit in patru cladiri si va fi o referinta in aceasta parte a orasului. Vrem sa cream un oras in oras, sunt foarte multi studenti care ajung in aceasta zona datorita Universitatii Politehnice. Chiriasii vor fi foarte importanti, dar suntem deschisi si pentru comunitate si pentru dezvoltarea si infrumusetarea orasului”, a declarat Marcin Lapinski.

Holul principal al Campus 6 va beneficia de o receptie virtuala care va permite accesul invitatilor chiriasilor in cladire, prin simpla atingere a ecranului, un hub IT, dar si un ecran care afiseaza consumul total si individual al utilitatilor. Odata cu finalizarea proiectului va fi activa si o aplicatie care furnizeaza informatii despre cladire si facilitatile sale, dar si servicii precum car sharing, food delivery si noutati despre ceea ce se intampla in zona.

Totodata, acoperisul cladirilor Campus 6.2 si Campus 6.3 (fazele 2 si 3 – n.red.) va fi transformat intr-o pista de alergat care se intinde pe o suprafata de 380 metri. Astfel , Campus 6 devine primul proiect din Romania care incurajeza miscarea prin amenajarea unui asemenea spatiu. Proiectul va gazdui si un centru de biciclete iVelo si va dispune de vestiare si dusuri.

Campus 6 va include patru cladiri de birouri care ofera o suprafata inchiriabila de 81.000 metri patrati si doua niveluri subterane cu 1.000 de locuri de parcare. 200 de locuri de parcare vor fi disponibile pentru biciclete.

Skanska a intrat pe piata din Romania in anul 2011 si a dezvoltat la nivel local proiectul de birouri Green Court (cladirile A,B,C) si are in lucru alte doua mari proiecte – Campus 6 si Equilibrium.

Skanska (Suedia) este unul dintre cei mai mari dezvoltatori, investitori si companii de constructii prezente pe piata din Romania, sector de activitate pe care se mai regasesc nume precum Globalworth, Immofinanz, Genesis Development (Liviu Tudor), Portland Trust, Ovidiu Sandor, NEPI sau Iulius Group (Iulian Dascalu).