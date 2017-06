Doua companii multinationale se afla in discutii avansate pentru a intra pe piata din Romania, fiind in plin proces de identificare a unor locatii cheie, atat pentru productie, cat si pentru birouri, arata datele Jones Lang LaSalle (JLL), una dintre cele mai mari companii de consultanta imobiliara prezente la nivel local.

Potrivit specialistilor din piata imobiliara, cele doua nume ar urma sa creeze peste 3.000 de locuri de munca in urmatorii ani la nivel local, Romania fiind din ce in ce mai cautata in randul investitorilor datorita rezultatelor macroeconomice pozitive, a climatului favorabil pe care il traverseaza, cat mai ales a fortei de munca foarte atractive.

“Polurile de business raman in zona de nord, iar centru-vest creste puternic. In anii urmatori va urma un val de dezvoltari in zona Piata Presei Libere. Am ajuns din urma Varsovia la multe capitole, insa nu si in ceea ce priveste stocul total. Piata s-a maturizat, dar a devenit una a dezvoltarilor speculative, este o piata in care dezvoltatorii si chiriasii incearca sa gaseasca numitorul comun (…) Ochii sunt spre Bucuresti, spre marile orase din tara. Avem discutii cu grupuri internationale care vor sa intre pe plan local si vizeaza atat partea de productie, cat si activitate de birou si urmaresc sa deruleze un amplu proces de recrutare in Romania, ce ar viza crearea a peste 3.000 de noi locuri de munca”, a precizat Marius Scuta (foto mai jos), national director, head of office department & tenant representation in cadrul JLL Romania.

Potrivit acestuia, peste 2.000 de angajati sunt vizati pentru un proiect in tara, in timp ce 1.000 de specialisti vor fi cautati pentru activitati de birou in Capitala.