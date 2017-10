Logicor, unul dintre cei mai importanti detinatori si operatori de proprietati logistice din Romania, anunta finalizarea dezvoltarii unui nou depozit de logistica de 40.000 metri patrati in Capitala. Depozitul nou construit, Cladirea C, face parte din parcul de distributie Logicor Bucuresti I, aflat in Mogosoaia.

Parcul de distribuitie, alcatuit din trei cladiri care ofera un spatiu de depozitare total de 82.900 metri patrati, este situat la 10 kilometri de centrul Bucurestiului. Din punct de vedere al transportului, printre conexiunile strategice de care depozitul beneficiaza se numara DN2, situat la 3 kilometri si aeroporturile internationale Otopeni si Baneasa, ambele fiind situate la o distanta de 8 kilometri.

Cladirea C este in procent de 85% preinchiriata pe termen lung unor clienti internationali, printre care se numara IKEA, Heineken, companii farmaceutice si FMCG. Pe langa cele trei cladiri deja existente, Logicor Bucuresti I mai are potential de dezvoltare pentru inca aproximativ 64.000 mp. In afara de Bucuresti I, Logicor detine terenuri pentru dezvoltari ulterioare in Brasov, Sibiu, Glina si Timisoara.

Bartosz Mierzwiak, managing director Logicor Europa Centrala si de Est, a declarat: Piata imobiliara de logistica si spatii industriale este in acest moment cea mai dinamica din Europa Centrala si de Est, cu o rata de neocupare in continua scadere. Datorita pozitionarii sale, Logicor vine in intampinarea cererii in crestere pentru spatii logistice situate in locatii excelente, venite atat din partea clientilor existenti, cat si potentiali.

Logicor este unul dintre cei mai mari specialisti de pe piata imobiliara de logistica din Europa, cu un portofoliu de 13,6 milioane de metri patrati, acoperind peste 17 tari. Strategia pan-europeana este sustinuta de birourile situate in 12 dintre cele mai importante piete europene, printre care se numara Marea Britanie, Franta si Germania.

Sursa foto: Petinov Sergey Mihilovich / Shutterstock