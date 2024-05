Deși se chinuie să-și vândă mașinile de lux, Aston Martin intră în lumea blocurilor rezidențiale

Sub bagheta miliardarului canadian Lawrence Stroll, Aston Martin continuă să ia decizii neașteptate. În ciuda faptului că vânzările companiei britanice de mașini sport de lux au fost sub așteptări în primul trimestru al acestui an, la Miami s-a inaugurat o construcție care marchează intrarea într-o nouă lume pentru Aston Martin: cea a imobiliarelor.