WALL-STREET.RO a scris in seara de 21 decembrie ca ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) are disponibile la vanzare, la magazinul din Targu Jiu, aproape 1.000 de pliculete de substante despre care afirma ca sunt “ingrasaminte”. Pliculetele, cu denumiri ca Special Gold, Pixie C, Get (probabil Get High), Hell, Jeffrey sau Biba au pretul de 0,25 lei /bucata. In anunturile din urma cu mai multi ani, un plic de Special Gold ajungea la cateva zeci de lei. Fiscul a pus la vanzare pliculetele de “ingrasaminte” in contextul in care presa scria in 2010 ca Special Gold a ucis zeci de tineri, fiind inclus in acelasi an pe lista drogurilor de mare risc, alaturi de cocaina si heroina.

"Am facut o verificare acolo si am ridicat tot ce avea legatura cu pliculetele acestea susceptibile de a avea efecte psihoactive. S-a inceput urmarirea penala in rem (pentru fapte, nu si pentru persoane, n.r.) pentru fapta de efectuare de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Am luat masuri pentru analizarea fizico-chimica a substantelor, s-a inregistrat o cauza penala … s-a inceput urmarirea penala inclusiv pentru infractiunea de trafic de droguri, desi atunci cand s-au ridicat substantele in 2011 s-a facut o analiza fizico-chimica, insa doar din perspectiva substantelor care intra sub incidenta legii 143/2000 a drogurilor. Ulterior a intrat in vigoare legea 194/2011. Acum prioritar analizam natura substantelor (…) avand in vedere si produsele susceptibile a avea efecte psihoactive potrivit legii 194/2011", a declarat pentru wall-street.ro Vasile Udroiu, procuror sef la Biroul Teritorial Gorj al ANAF.

Initial, produsele au fost confiscate de biroul vamal Gorj in august 2011 in baza legii vechi 143/2000, cea care nu interzicea etnobotanicele si a facut posibila comercializarea acestor produse timp de mai multi ani chiar sub ochii autoritatilor. Legea 194/2011, cea care a scos de pe piata etnobotanicele, a intrat in vigoare ulterior confiscarii realizate de biroul vamal Gorj, confiscare facuta din cauza unor nereguli vamale.

In august 2011, pliculetele cu “ingrasaminte” au fost analizate si confiscate in baza unui proces verbal de contraventie de catre biroul operatiuni vamale Targu Jiu pentru ca fusesera aduse din strainatate fara ca firma care le-a adus sa aiba actele necesare pentru a importa astfel de produse. Retinerea produselor nu s-a facut pentru suspiciunea de a fi etnobotanice, intrucat la analiza de la momentul respectiv nu erau considerate droguri in baza legii 143/2000.

"Legea a aparut in noiembrie si produsele fusesera ridicate anterior. Deci nu era o fapta prevazuta la momentul comiterii ei", a afirmat acesta.

Recent, Administratia Finantelor Publice Gorj, in baza documentelor pe care le avea la dispozitie, intocmite la momentul preluarii pliculetelor in august 2011, deci anterior intrarii in vigoare a legii noi care incrimineaza etnobotanicele, a dorit sa le valorifice conform obligatiilor pe care le are si le-a introdus la vanzare.

"Avand in vedere legislatia la zi, am indisponibilizat aceste bunuri in vederea cercetarii, fac obiectul procesului de analiza fizico-chimica si vom vedea", a declarat Vasile Udroiu.

De ce au fost introduse la vanzare?

"Asa cum au fost ele declarate … noi incercam sa elucidam. Ele figurau sub denumirea de ingrasaminte pentru plante decorative. Tine de caz, de lamurirea fondului problemei, de existenta sau nu a faptei, incadrarea juridica si stabilirea persoanelor vinovate. La Administratia Finantelor Publice s-a facut o comisie, au analizat, au avut niste documente pe care le luam si le verificam si noi. Acordam prioritate cazului. Chiar daca aparent era justificata documentatia si provenienta, am zis sa intervenim si sa stopam punerea in circulatie. Cata vreme am avut o suspiciune, in mod corect trebuie sa intervenim, macar sa stopam producerea unor fapte si consecinte ulterioare", a spus procurorul.

Este primordial sa vedem natura substantelor, pentru ca de asta tine si incadrarea juridica a faptei

ANAF Gorj nu a apucat sa vanda pliculetele suspecte

Potrivit datelor furnizate de DIICOT, au fost ridicate peste 900 de pliculete de la magazinul din Gorj al ANAF.

"Cam 900 si ceva au fost ridicate. Nu a rezultat ca s-au vandut pana in acest moment, in baza informatiilor primite de la Gorj. Din analiza lor rezulta ca nu au fost comercializate. Cred ca erau recent introduse la vanzare", a declarat pentru wall-street.ro Mihaela Porime, procuror sef la structura centrala a DIICOT.

Pliculetele suspecte au fost trimise pentru analiza fizico-chimica, insa primirea unui rezultat ar putea dura, avand in vedere in ce perioada a anului ne aflam. Important este ca acestea au fost retrase de la comercializare si nu mai exista riscul sa fie cumparate de populatie, afirma procurorii.

"Chiar in aceasta dimineata (28 decembrie, n.r.) au fost trimise la analiza. Nu se face foarte repede analiza, mai ales ca este si perioada sarbatorilor. Insa nici foarte mult nu are de ce sa dureze. Atata timp cat au fost ridicate si nu exista riscul comercializarii …", a afirmat procurorul sef Mihaela Porime, de la structura centrala a DIICOT.

