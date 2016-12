ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) are disponibile la vanzare, la magazinul din Targu Jiu, aproape 1.000 de pliculete de substante despre care afirma ca sunt “ingrasaminte”. Pliculetele, cu denumiri ca Special Gold, Pixie C, Get (probabil Get High), Hell, Jeffrey sau Biba au pretul de 0,25 lei /bucata. In anunturile din urma cu mai multi ani, un plic de Special Gold ajungea la cateva zeci de lei. Fiscul vinde pliculetele de “ingrasaminte” in contextul in care presa scria in 2010 ca Special Gold a ucis zeci de tineri, fiind inclus in acelasi an pe lista drogurilor de mare risc, alaturi de cocaina si heroina.

Astfel, ANAF are la magazinul din Targu Jiu 95 de pliculete Special Gold la pretul de 0,25 lei/bucata. Cantitatile variaza intre 24 de pliculete Ninja si 198 de pliculete Eve.

Cum au ajuns “ingrasamintele” sa fie vandute in magazinul ANAF

Potrivit unor persoane din cadrul ANAF Gorj, respectivele pliculete sunt ingrasaminte pentru flori si au fost predate agentiei pentru comercializare de catre Biroul Vamal Gorj. Comisia formata pentru analiza acestor bunuri a ajuns la concluzia ca respectivele produse sunt “ingrasaminte”, probabil aceasta fiind desemnarea sub care au fost importate de catre cei de la care au fost confiscate de Vama.

“Noua ne sunt predate bunurile in momentul in care ele au intrat in proprietatea privata a statului. Adica s-au terminat toate formele de contestatie. Este o comisie de preluare, care este formata din mai multi reprezentanti. Si ei stabilesc daca marfa este buna sau nu este buna”, a spus o persoana din cadrul ANAF.

Potrivit acesteia, faptul ca pliculetele respective contin ingrasaminte a fost constatat de o comisie formata din reprezentanti ai mai multor autoritati ale statului.

"Ele au fost confiscate, din cate stiu, de Biroul Vamal Gorj. Au fost preluate de o comisie de preluare/distrugere formata din mai multi reprezentanti pe actul de confiscare", a afirmat sursa citata mai sus.

Astfel, achizitia nu este deloc dificila, produsele fiind disponibile in magazinul din curtea ANAF Targu Jiu.

"Numai sa va prezentati la magazin la noi, la Targu Jiu. Magazinul este in incinta institutiei. Sunt la vanzare. Este un ingrasamant pentru flori. Veniti la magazin, vanzarea se face sub baza de bon fiscal, cu banii cash", a spus aceasta.

Pana la publicarea acestui articol, ANAF nu a furnizat un raspuns oficial in aceasta privinta.

Ingrasaminte Special Gold

Fenomenul etnobotanicelor s-a redus ca intensitate in ultimii ani, insa in perioada 2008-2012 faceau ravagii in Romania. Presa a scris in anii trecuti despre practica utilizata de traficantii de droguri de a aduce si comercializa in Romania pe post de ingrasaminte astfel de substante.

Potrivit unui articol publicat de Romania Libera in septembrie 2010, vanzarea substantelor etnobotanice prin asa-zisele "magazine de vise" avea la momentul respectiv in Romania dimensiunile unui fenomen. Multi tineri s-au apucat sa consume astfel de substante halucinogene, pretins naturale, convinsi de preturile rezonabile ale acestora, dar si de faptul ca le pot cumpara chiar din magazine deschise sub ochii autoritatilor.

"Ingrasamant pentru plante. Ingrediente: ketones mix, extracte din ierburi, glucoza. A se folosi cite o doza la fiecare ghiveci de plante. Mariti doza doar daca planta e mai mare. Udati bine, nu amestecati continutul cu alte ingrasaminte". Aceasta este noua formula sub care se vinde unul dintre cele mai periculoase droguri etnobotanice din Romania. Este vorba despre "Special Gold" care a ucis zece tineri numai anul acesta (2010) si care este in acest moment interzis prin lege, potrivit articolului din Romania Libera.

ANAF este obligata sa vanda tot ce ii livreaza alte institutii ale statului

Potrivit reprezentantilor ANAF, din momentul in care pliculetele respective au fost predate ca ingrasaminte catre ANAF de o alta autoritate a statului pentru comercializare, ANAF este obligata sa vanda bunurile pentru a aduce bani la bugetul statului.

"Verificarile le fac organele competente. Noua ne este predata marfa spre valorificare. Ele ne-au fost date de vama. Nu au fost predate ca etnobotanice", au spus persoane din cadrul ANAF.

Produse similare apar intr-un proces cu 12 inculpati

Pliculete cu numele celor disponibile la ANAF apar, de exemplu, intr-un proces de la Tribunalul Prahova, potrivit Termene.ro. In documentatia disponibila pe site, denumirile in cazul unor produse apar, insa, complete. Astfel, cateva produse par a avea numele incomplet pe site-ul ANAF: Pure (in proces apare Pure by magic) si Get (Get High), in timp ce pentru Ninja apar doua variante (Ninja US si Ninja Plus).

In dosarul respectiv, mai multe persoane au fost condamnate pentru infractiunea de trafic de droguri de risc in forma continuata, infractiunea de detinere de droguri de risc in vederea consumului propriu in forma continuata, infractiunea de efectuare de operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile de a produce efecte psihoactive, fara a detine autorizatie.

Special Gold, printre cele mai cautate droguri de catre tineri

Special Gold a fost unul dintre drogurile, legale pentru o perioada, preferate mai ales de tinerii din Capitala. Intr-un material publicat pe site-ul Adevarul pe 18 ianuarie 2010 este redata o imagine cu mai multi tineri aflati in fata unui magazin de droguri legale de pe Strada Lizeanu. Intrebati ce vor cumpara, toti au raspuns Special Gold.

Despre Pixie C si Special Gold apar informatii si pe un site care vorbeste despre magazinele de etnobotanice din Sibiu

Produsele de aici se impart in doua categorii: „de fumat” si „de tras”. In prima categorie se gasesc niste plante de soi necunoscut care sunt stropite cu substante chimice (pulberea de praf de pe planta maruntita e evidenta). Rolul lor e acela de a simula senzatia data de marijuana si se gasesc sub numele de Ninja, Diesel, Get High, Afghan si asa mai departe. In cea de-a doua categorie se inscriu „prafurile”, care se administreaza nazal si au nume ca Pixie C, Special Gold, Pure, DMMC. Preturile variaza pentru produsele de fumat intre 10 si 20 lei, iar pentru prafuri intre 20 si 25 lei.

Senatul a adoptat, pe 14 iunie 2011, legea privind interzicerea produselor etnobotanice, initiata de Guvern, care instituie conditii dure pentru autorizarea magazinelor si permite autoritatilor sa confiste marfa si sa suspende provizoriu activitatea neautorizata a unor comercianti.

Sursa foto: Agerpres