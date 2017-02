Mediul antreprenorial din Romania “s-a activat” si a luat cu asalt pietele din intreaga tara. Mult mai departe de ordonantele de urgenta care faciliteaza hotia, managerii de IMM-uri din tara, si nu numai, cer o tara condusa cinstit si care sa faciliteze dezvoltarea spiritului antreprenorial. Am stat de vorba cu cativa antreprenori, pentru a afla de ce au iesit in strada, ce parerea au de OUG 13 (pe marginea careia inca exista dispute, in ciuda aparentei abrogari – n.r.) si cum privesc o Romanie a viitorului.