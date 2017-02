Este ca si cum prima schimbare pe care un nou CEO ar face-o este sa cresca salariul…CEO-ului, minimizand simultan si riscurile la care este expus. “Pai nu-ti vine sa-l arunci pe fereastra?”, se intreaba, ironic, Matei Psatta, head of marketing la Vola.ro . Este doar una dintre multele voci pe care le-am intrebat ce parere au despre Ordonanta care dezincrimineaza abuzul in serviciu, modificand radical Codul Penal.

Felix Patrascanu, cofondator FAN Courier, da un raspuns amplu, prin care critica atat modalitatea in care a trecut OUG, cat si lipsa de transparenta pe care “o propune” Guvernul Grindeanu.

“Vrem predictibilitate si stabilitate. Iata doua concepte care sunt extrem de importante pentru mediul de afaceri. Ce se intampla acum in Romania nu are nici o legatura cu cele doua. Mai mult, orice afacere sanatoasa se cladeste pe un fundament moral sanatos, intr-o ordine fireasca a lucrurilor. Nu pot sa cred ca un simplu OUG, publicat in Monitorul Oficial la ora 1:00 a.m.!!! sa deschida atatea "oportunitati" achizitorilor statului”, spune Patrascanu.

“Acest lucru va reactiva toate combinatiile ce nu au nicio legatura cu afacerile. Multi oameni de afaceri si-au facut un titlu de glorie afirmand ca ei nu fac afaceri cu statul. Trebuie sa intelegem ca oriunde in lume statul e un client foarte important. De aceea cred ca nu e deloc o rusine sa vinzi statului produsul tau. Doar ca aceste afaceri trebuie sa fie transparente si realizate corect. Aceste OUG-uri si mai ales felul cel putin indoielnic in care au fost introduse in spatiul public nu au nimic de a face cu bunul simt si mersul normal al acestei tari. Pe de alta parte, comunicarea acestor actiuni trebuie facuta de oameni care au o minima pregatire in domeniu si nu de persoane certate grav cu gramatica limbii romane. Ar fi o alegere de bun simt pe am fi perceput-o ca un pas inainte”, mai spune el.

Alexandra Roata, managing partner la Softlead, subliniaza ca “un mediu social si politic corupt si usor coruptibil construiesc un mediul de business vulnerabil. Un asemenea decor nu poate sustine o forta umana competitiva la care ravnesc companii mari, nu poate sustine investitii, cresteri, extinderi”.

Lucrurile au escaladat si s-a transformat intr-un protest impotriva coruptiei.

“Ne va fi tot mai greu sa atragem investitii, exact cand reusisem, la nivel de tara, sa ne bucuram de recunoastere si de un plus de capital de incredere. Ne va fi tot mai greu sa destramam lantul licitatiilor castigate in ultimii 15 ani de aceiasi mamuti, asadar ne vom plange in continuare de sisteme care nu functioneaza si de mii de interese pe care nu le poti combate pentru ca... nu esti eligibil. Vom fi tot mai departe de a fi eligibili parteneriatelor cu multinationale sau companii globale, iar cand vom fi, nu vom avea forta de munca!”, incheie ea.

Catalin Tenita, manager TreeWorks, incepe raspunsul cu un cuvant puternic.

"Bombardati" coruptia! Protejati intangibilele!

“Toti cei care au un business mai mare sau mai mic stiu ca sunt chestiuni pe care le poti cumpara cu bani (echipamente, sediu, etc), chestiuni la care banii sunt importanti in procesul de achizitie, dar nu sunt totul (resursele umane) si chestii la care banii nu au decat un rol marginal. Reputatia pe piata, increderea consumatorului, pozitionarea in mintea lui, spiritul si valorile echipei.

Spiritul si valorile echipei Romania mor, in cazul in care clasa politica este lasata sa legifereze coruptia! Iar fara spiritul si fara valorile acestea nu mergem mai departe, nu putem sa fim mai mult decat o populatie, sa fim o societate bazata pe incredere si entuziasm in viitorul nostru”.

Dragos Stanca, antreprenor si partener al grupului de marketing si media digitala TDG in Romania are o problema foarte pragmatica.

"Ca antreprenor si platitor a sute de mii de euro pe an taxe la stat, prima mea ingrijorare e cat se poate de pragmatica: investitia in statul in care fac business, pentru luna ianuarie, nu se justifica. Guvernul meu nu si-a facut treaba pentru care e platit lunar de mine si mai ales de colegii mei din companiile de care ma ocup.

Sa va dau o perspectiva foarte palpabila: cu banii pe care i-am platit statului doar in anul 2016, ca statul sa imi asigure un mediu de business stabil, o fiscalitate competitiva, o infrastructura decenta si asa mai departe as putea sa le ofer in plus colegilor mei, in medie, peste 1.200 de euro lunar de om. Evident, banii astia merg la bugetul de stat, in schimb. Asa cum e firesc, si cum trebuie sa functioneze orice stat democratic.

De aceea eu, si colegii mei, avem dreptul si datoria sa ii cerem cat se poate de vocal Guvernului nostru sa isi faca treaba pentru care il platim. Din ce se vede, in prima luna a anului, a avut alte preocupari.

Cresterea economica din programul de guvernare e mai mare cu 1-1.5% comparativ cu cele mai optimiste prognoze independente, contextul international e complicat, Rusia si SUA redeseneaza soarta UE, iar Guvernul meu (subliniez: si al meu) a inceput mandatul cu o abordare total gresita. Sper ca lucrurile sa revina la normal cat de curand, altminteri riscam o criza majora cu pierderi greu de recuperat”.

Florinel Chis, unul dintre cei mai activi oameni din eCommerce-ul romanesc, antreprenor si consultant in comertul online, considera ca accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil sunt drepturi fundamentale, pentru orice persoana, indiferent de functia ocupata sau de simpatii.

“Din discutii si ce am urmarit pe retelele sociale, partea de comunicare din partea Guvernului a fost deficitara, iar urgenta aleasa pentru a adopta OUG s-a dovedit a fi neinspirata; Asta a dus o data la diseminarea unor mesaje distorsionate.

Consider ca tocmai articolele din OUG care, in opinia mea, ar trebui dezbatute in cadru formal, au devenit subiect secundar, iar potentiale efecte ale OUG, au devenit mesaj principal. Lucrurile au escaladat si s-a transformat intr-un protest impotriva coruptiei.

Situatia are si efecte secundare (deprecierea leului, re-evaluarea unor investitii straine in Romania in acest an, efecte economice asupra companiilor private, amanarea unor proiecte discutate sau incepute privind mediul privat si altele). Instabilitatea nu este in folosul niciunei parti. La fel, cum nu e in interesul niciunei parti coruptia.

Ca sa avem o pozitie potrivita, consider ca e util sa ne educam in ceea ce priveste functionarea unui stat democratic, iar in cazul de fata, mai concret, ce inseamna si care sunt efectele ordonantei de urgenta, iar situatiile sa le punem in context.

Democratia ne-a oferit si ne ofera in continuare instrumentele de a alege si de a protesta. Consider ca la partea de educatie si implicare civica avem de muncit, pentru a ajuta la dezvoltare durabila, pe termen lung. Partea de munca si timp, le consider esentiale, iar referitor la deciziile pe care le luam, le luam in functie de informatiile pe care le avem la indemana, iar pentru a lua decizii bune, informarea si educarea au un rol esential", spune antreprenorul.

Sergiu Negut - Associate Partner la Softelligence si antreprenor in serie, spune ca nu va vorbi despre valori, unde este posibil ca fiecare om sa creada in altceva, ci pragmatic.

“Credibilitatea noastra ca oameni de afaceri in relatie cu partenerii externi depinde de credibilitatea mediului de afaceri si a statului. Orice dubiu, incertitudine, suspiciune cu privire la stabilitatea si buna credinta a institutiilor romanesti deterioreaza economia mai repede decat putem noi munci sa o construim la loc, mai ales in contextul mediatizarii internationale. Ca atare, tema OUG nu mai este doar despre un numar de oameni corupti si daca ei stau acasa sau la inchisoare, este din pacate despre bunastarea noastra a tuturor. Indiferent ce datorii simt ca au guvernantii fata de o mica parte din sustinatorii lor, datorii de care s-ar putea achita prin OUG sau prin blocarea agresiva a luptei anticoruptie, cred ca este momentul sa le uite cel putin pana la stabilizarea situatiei, in interesul Romaniei si chiar si al lor personal. Restabilirea credibilitatii noastre ca tara devine din ce in ce mai complicata cu fiecare zi”, sustine Sergiu.

Alexandru Lapusan, CEO si fondator al producatorului de software Zitec, prefera sa priveasca lucrurile optimist.

“Aceste zile m-au bucurat foarte mult, pentru ca am vazut cum incalcarea unor valori produce o reactie rapida si puternica in randurile a sute de mii de romani. Noi, cei din strada credem in transparenta, corectitudine, comunicare, democratie iar atunci cand ele sunt incalcate am invatat sa reactionam. Sper sa traim intr-o tara in care hotia si abuzurile sa fie pedepsite, iar cei ce muncesc, cei cinstiti sa nu fie slugile unor cleptocrati", spune Lapusan.

Sorin Draghici, managing partner la DWF, spune, scurt:

"Lupta impotriva coruptiei trebuie sa continue. In ultimii ani lucrurile s-au miscat destul de bine. Promulgarea acestei ordonante, care conduce la restrangere puterii justitiei, ar reprezenta un regres pentru societate".

Cum ati caracteriza Ordonanta de Urgenta promulgata pe 31 ianuarie, noaptea, de Guvern? Ce efecte credeti ca va avea asupra mediului de afaceri din Romania? Va invitam sa comentati.