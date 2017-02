Codul de reglementare a continutului audiovizual a fost modificat de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), care a votat, marti, ultimele amendamente la proiectul aflat in dezbatere publica, dupa un an si patru luni de la propunerea formulata de Radu Herjeu.

Codul de reglementare in audiovizual modificat a fost votat in unanimitate de membrii CNA prezenti la sedinta - Rasvan Popescu, Dorina Rusu, Radu Herjeu, Gabriel Tufeanu, Laura Georgescu, Monica Gubernat, Orsolya Eva Borsos, Valentin Jucan si Florin Gabrea, conform News.ro.

”Patru modificari cred ca sunt cele mai importante. Prima este cea legata de obligativitatea radiodifuzorului de a contacta persoana despre care se vorbeste in timpul unei emisiuni si la adresa careia s-au adus acuzatii de invitati, deci obligativitatea de a o contacta si de a o invita sa intre in emisiune, cu posibilitatea sa anunte pe post daca nu da de persoana respectiva. A doua modificare este cea care introduce cateva elemente la protectia minorului, cea cu actele de violenta, care nu mai sunt doar repetate, pot fi si grave sau de intensitate mare. Tot acolo mai este o modificare - nu mai este vorba doar despre limbaj si comportament obscen, ci si despre limbaj si comportament vulgar si trivial”, a declarat Radu Herjeu, in pauza sedintei CNA, precizand ca el a fost cel care a propus modificarea Codului, iar Valentin Jucan a supus-o la vot.

”O alta modificare apare in articolul privind defaimarea, cu cele doua subcapitole - este interzis sa faci afirmatii defaimatoare la adresa unui grup pe baza componentei sale si a lucrurilor care ii leaga pe membrii acelui grup si este interzis sa faci astfel de afirmatii la adresa unei persoane doar pentru ca apartine unui anumit grup. Si interdictia de a folosi minorii intre 3 si 15 ani in reclamele la alimente, desi asa cum a fost adoptat, eu cred ca exista o nuanta. Articolul suna asa: «nu se va incuraja». Nu este o interdictie totala, depinde foarte mult de creativitatea publicitarilor de a face spoturi si in aceste conditii”, a adaugat el. Membrii CNA au mai hotarat ca noul Cod de reglementare a continutului audiovizual sa intre in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial, cu exceptia articolului 117, care va intra in vigoare dupa sase luni.

”Ce s-ar intampla daca toate televiziunile ar trebui sa scoata toate reclamele in care apar copii? Probabil ca ar avea o foarte mare problema. Ei au niste contracte cu agentiile de publicitate care nu au nicio legatura cu CNA. In sase luni au timp sa faca alte reclame, sa comande alte reclame, sa se intample ceva”, a explicat Radu Herjeu. Membrul CNA a amintit ca proiectul de modificare a Codului a fost pus in dezbatere publica in 26 septembrie 2016. ”In mod normal, el a fost 30 de zile (in dezbatere publica, n.r.), deci pana pe 4 noiembrie. Noi l-am terminat pe 14 februarie”, a spus Radu Herjeu.

In sedinta de marti, sase membri CNA au votat o modificare la articolul 65, prin care se prevede ca doar titlul, nu si textele afisate pe ecran, trebuie sa reflecte cat mai fidel esenta faptelor si datelor prezentate in acel moment. Amendamentul a fost votat de Orsolya Eva Borsos, Monica Gubernat, Laura Georgescu, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu si Dorina Rusu. Florin Gabrea si Valentin Jucan au fost impotriva.

Radu Herjeu a explicat ca textele de pe ”crawl” pot furniza informatii precum starea vremii si ”nu ai cum sa ii obligi (pe radiodifuzori, n.r.) sa aiba legatura cu ce este pe ecran in acel moment”. La articolul 66, alineatul 1, membrii CNA au votat o modificare ”mica, stilistica”, dupa cum a prezentat Radu Herjeu, adaugandu-se expresia ”sa fie” in text.

In forma votata aliniatul arata: ”In programele de stiri si dezbateri informarea in probleme de interes public, de natura politica, economica, sociala sau culturala, trebuie asigurate impartialitatea si echilibrul si sa fie favorizata libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate in opozitie, in perioada in care problemele sunt in dezbatere publica”.

Membrii CNA au votat si un al doilea aliniat al acestui articol, potrivit caruia prezentarea principalelor puncte de vedere aflate in opozitie se asigura, de regula, in cadrul aceleiasi emisiuni, iar in mod exceptional, in emisiunile urmatoare. In cazul in care cei solicitati refuza sa participe sau sa isi precizeze punctul de vedere, acest fapt trebuie mentionat pe post, iar absenta punctului de vedere al uneia dintre parti nu exonereaza realizatorul sau moderatorul de asigurarea impartialitatii.

Membrii CNA prezenti la sedinta au votat in unanimitate un amendament la primul aliniat al articolului 93, prin care se face trimitere la Legea nr. 363/2007 privind practicile privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, in urma modificarii, aliniatul prevede: ”Comunicarile comerciale audiovizuale trebuie sa respecte, indiferent de forma si de durata, principiile de protectie a minorului, de informare corecta a publicului, de respectare a demnitatii umane, de asigurare a unei concurente loiale si sa nu utilizeze practici comerciale incorecte, inselatoare sau agresive, asa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind practicile privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, cu modificarile si completarile ulterioare”. Cel de-al doilea aliniat al articolului 93 a fost reformulat, la propunerea PRO TV si ARCA (Asociatia Romana de Comunicatii Audiovizuale), care au considerat ca este ambiguu. Modificarea a fost votata in unanimitate de mebrii CNA.

”Publicitatea care prejudiciaza dupa criteriul de sex respectul pentru demnitatea umana, aducand atingere imaginii unei persoane in viata publica si/ sau particulara, precum si a unor grupuri de persoane este interzisa”, arata forma initiala a prevederii. Reformulat, aliniatul arata ca: ”Este interzisa publicitatea care prejudiciaza dupa criteriul de sex respectul pentru demnitatea umana, aducand atingere imaginii unei persoane in viata publica si/sau particulara, precum si a unor grupuri de persoane”.

Membrii CNA au votat in unanimitate si modificarea aliniatului 3 al articolului 93, pentru ca acesta sa arate ca: ”Este interzisa utilizarea in publicitate a situatiilor in care persoanele, indiferent de apartenenta la un sex, sunt prezentate in atitudini degradante, umilitoare si cu caracter pornografic, inclusiv prin folosirea stereotipurilor de gen”. In forma initiala, aliniatul prevedea: ”Este interzisa utilizarea in publicitate a stereotipurilor de gen, a situatiilor in care persoanele, indiferent de apartenenta la un sex, sunt prezentate in atitudini degradante, umilitoare si cu caracter pornografic”.

Printr-o alta modificare votata a Codului, articolul 117, alineatul 1, litera a, va arata ca intre conditiile pe care trebuie sa le respecte publicitatea la produsele alimentare se numara aceea de a nu incuraja consumul de alimente prin folosirea in publicitate a minorilor cu varsta intre 3 si 15 ani. Intervalul de varsta modificata inlocuieste varianta de ”pana la 18 ani”. Amendamentul a fost votat de Florin Gabrea, Valentin Jucan, Orsolya Eva Borsos, Monica Gubernat, Laura Georgescu, Gabriel Tufeanu, Rasvan Popescu si Radu Herjeu. Dorina Rusu a fost impotriva.

Membrii Consiliului au adoptat un amendament la articolul 120, astfel incat sa fie prevazut ca: ”In publicitatea si teleshopping-ul la suplimente alimentare, informatiile de prezentare a produselor pot contine exclusiv datele din eticheta, cutia, flaconul si/sau prospectul produsului, care au fost, dupa caz, avzate de catre institutele nationale de sanatate publica din subordinea Ministerului Sanatatii sau, notificate de catre Institutul de Bioresurse Alimentare, precum si mentiunile nutritionale si de sanatate aprobate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.924/2006”. Un alt amendament adoptat la acest articol prevede ca in cadrul calupurilor publicitare ce promoveaza alimente radiodifuzorii trebuie sa difuzeze alternativ si mesajul de avertizare: ”Pentru o buna sanatate orala, spalati-va pe dinti de doua ori pe zi”.

Sursa foto: Shutterstock/Goran Bogicevic