Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, a participat la a 61-a sesiune a Comisiei pentru conditia femeii a ONU, care s-a desfasurat la New York. Ministrul a avut programata si o interventie in cadrul mesei rotunde "Emanciparea economica a femeilor in contextul schimbarilor pe piata muncii" si o prezentare in cadrul reuniunii ministeriale a Organizatiei Internationale a Francofoniei (OIF), conform unui comunicat de presa emis de catre minister.

Discursul Olgutei Vasilescu a aparut pe site-urile de socializare, iar internautii au viralizat acest filmulet, sanctionand prestatia slaba a fostului primar din Craiova.

Lia-Olguta Vasilescu a avut programata si o intrevedere bilaterala cu Lise Theriault, viceprim-ministru/ministru provincial pentru statutul femeii, din cadrul Ministerului pentru Relatii Internationale si Francofonie din Provincia Quebec – Canada. Oficialul roman a participat si la o reuniune bilaterala cu Asa Regner, ministrul Sanatatii si Afacerilor Sociale din Regatul Suediei.

Sursa foto: agerpresfoto