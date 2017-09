Cod galben de furtuna in Bucuresti. Primaria Capitalei a anuntat inchiderea scolilor in aceasta dupa-amiaza, incepand cu ora 17.00. ANM a emis o informare de vijelii si ploi pentru intreaga tara, iar pentru Bucuresti a anuntat ca intervalul critic va fi de miercuri de la ora 20 pana joi la 3 dimineata.

La Primaria generala s-a intrunit comandamentul de urgenta, care a decis inchiderea scolilor si a transmis avertismente cetatenilor cu privire la pericolele care pot aparea.

„Pentru siguranta, eu inteleg ca de la ora 17.00 ar fi mai intelept sa se inceapa inchiderea cursurilor, pentru a ajunge elevii acasa, pentru ca nu stau in proximitatea scolilor”, a spus primarul general Gabriela Firea.

O alta preocupare a edililor sunt panourile si copacii care ar putea fi doborati de vant. S-au cerut verificari, inclusiv pentru stalpii de electricitate.

Conform ANM, in Bucuresti, in jurul pranzului vor incepe modificari ale vremii, iar dupa ora 18:00 vantul se va intensifica treptat, intervalul critic fiind intre orele 20:00 si 3:00, cand vantul poate lua aspect de vijelie, cu viteze intre 55 si 65 de kilometri pe ora, scrien News.ro.

Precipitatiile vor fi de 25 de litri/pe metru patrat, putand sa ajunga in unele cartiere si la 35 l/mp, cantitati ce vor fi inregistrate pe o durata scurta de cel mult doua ore.

Vantul va mai avea intensificari pe parcursul zilei de joi, dar rafalele vor ajunge pana la cele mult 40 - 50 de km/ora.

Primarul general Gabriela Firea a cerut sa fie toaletati copacii, pentru a nu exista riscul ca acestia sau crengi sa fie doborate de vant, a cerut verificarea panourilor publicitare si a cerut politiei locale sa discute cu dirigintii de santier pentru a-si pune in siguranta utliajele si macaralele care ar putea crea probleme in cazul rafalelor de vant.

Proprietarilor de terase li s-a solicitat sa isi puna in siguranta clientii si sa aiba grija ca umbrelele sa nu se desprinda, la fel si acoperisurile, care sunt constructii usoare.

Meteorologii au transmis, marti, o informare potrivit careia, de marti seara, pana joi la ora 23.00, instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se vor inregistra averse torentiale, descarcari electrice si grindina. Cantitatea de precipitatii poate ajunge la 40 de litri pe metru patrat, iar rafalele de vant vor depasi 60 de kilometri la ora.

Potrivit informarii meteorologice, la munte, in Maramures, nordul Moldovei si al Transilvaniei, local in Oltenia, Muntenia si Banat in seara zilei de marti si in noaptea de marti spre miercuri vor fi perioade in care vremea va fi instabila.