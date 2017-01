“Innovations Bucharest este o initiativa concretizata in 2 incubatoare in Tel Aviv si Bucuresti. Acest proiect este sustinut de catre Crossrider PLC, un startup infiintat in 2010 iin Tel Aviv, cu 6 birouri globale, printre care : Londra, Tel Aviv si Bucuresti. Crossrider PLC este condus de catre Ido Erlichman (CEO) si face parte din familia de companii Teddy Sagi”, spune Cristian.

“Tot noi suntem cei care vom face investitiile in startup-uri, in sensul in care, spre deosebire de alte proiecte locale, noi nu vom face match-making intre startup-uri si potentiali investitori externi. Noi suntem atat cei care vor sustine start-up-urile in faza de incubare, dar si cei care vor face eventuale investitii in proiectele cu potential”, detaliaza el.

Este primul astfel proiect in Romania pentru Crossrider si, ca atare, nu sunt impuse anumite medii de investitie sau sume anume. “Ne-am propus sa devenim o alternativa excelenta pentru startup-urile locale, oferind o solutie completa pentru nevoile unui startup, fie ca este vorba de spatiu de birou, mentorship sau funding. Unul dintre fundamentele Innovations, atunci cand vine vorba despre funding este sa nu existe limite”.

Cu alte cuvinte, Innovations Bucharest admite startup-uri in incubator, fara sa conditioneze iesirea unui procentaj din activele companiei.

“Oferim spatiu in biroul Innovations, alaturi de toate facilitatile acestuia. Impreuna cu fondatorii fiecarui start-up vom crea o strategie individuala de incubare (mentorship, goals, resurse dedicate, etc.) astfel incat totul va fi mai mult sau mai putin“made to measure”, nu un sablon in care sa incercam incadrarea strart-up-urilor. Pe parcursul procesului de incubare, putem evalua indeaproape potentialul fiecarui proiect si/sau grup fondator, facilitand astfel o eventuala investitie”, detaliaza Cristian.

Ce fel de startup-uri cauta

Pentru primul an de activitate, compania cauta startup-uri care “au un grad bun de sinergie cu grupul nostru, deoarece aici putem oferi cea mai multa valoare atunci cand discutam despre mentorship si resurse pe care le putem mobiliza. Pornind de la tehnologie, marketing, scalare… pana la resurse umane, impartasind experienta si know-how-ul nostru (alaturi de network-ul vast de experti), putem oferi insight-uri si solutii reale unor probleme reale de care se lovesc sau se vor lovi start-up-urile din industria noastra. Astfel, dorim sa sustinem doar proiecte in care ne dorim sa investim financiar in viitorul apropiat”, puncteaza Cristian.

Pentru primul an, sunt in cautarea proiectelor care au ajuns in faza de seed, reprezentate de o echipa fondatoare capabila din punct de vedere tehninc/business, dar unt interesati sa cunoasca si echipe mature, care ocupa deja o pozitie pe piata. Vom sustine astfel proiecte din urmatoarele verticale:

Desktop and Mobile Applications (B2C: Gaming, Utilities, Entertainment, etc.)

Cybersecurity

Content Technologies (Creation, Arbitrage etc.)

Unique Monetization Solutions

Big Data

Chatbot Solutions

Other online technologies

HUB-ul este situat intre Universitate si Piata Romana, pe strada Dionisie Lupu, pentru prima faza a incubatorului pregatind o capacitate pentru 36 de persoane (circa 200 metri patrati).

“Daca numarul proiectelor depaseste estimarile noastre pentru aceasta lansare (ceea ce ne si dorim), suntem pregatiti sa suplimentam cu un spatiu de 415 MP, potrivit pentru 66 de persoane, la etajul 2 al aceleiasi cladiri. Acest spatiu secund se afla in prezent in curs de amenajare”, puncteaza Cristian Orasanu.