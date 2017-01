Trei tineri antreprenori, cu studii informatice, de management si comunicare, au pus bazele unui afaceri cu tricouri personalizate in 2013, pornind de la ideea de a avea propriul business. Astazi, Ruvix are vanzari de aproximativ 300.000 de euro, si-a extins gama de articole vestimentare si obiecte imprimate comercializate si promite sa-si mareasca afacerile cu o treime.

Cristian Radulescu, Elena Matei si Alexandru Ciobica lucrau in domeniul marcom, respectiv in diverse agentii de publicitate de tip BTL inainte de a-si infiinta propriul business. “Ideea a pornit de la Cristian. Ne-a luat pe mine si pe Alex intr-o zi si ne-a intrebat daca vrem sa ii fim alaturi. Nu am stat prea mult pe ganduri si ne-am pus pe cautat domeniu de activitate. Tot Cristian a fost cel care s-a oprit asupra ideii de tricouri personalizate. Fara sa stim prea multe despre acest domeniu de activitate, am inceput sa ne informam despre diferite modalitati de imprimare, despre furnizorii de tricouri, despre deschiderea si administrarea unui site”, povesteste Elena.