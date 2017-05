Constantin Toderau, 32 de ani, a lucrat pana in 2011 ca bucatar in cateva restaurante, moment in care a decis sa se ocupe in totalitate de activitatea din atelierul bunicului sau, locul unde a invatat arta lemnului. Acum, prin brandul Strasnic reinventeaza platourile de lemn, lucrate manual si finisate natural cu ulei si ceara de albine, asa cum faceau vechii mesteri.

In atelierul din Iasi sunt create diferite platouri de servicre din lemn masiv, materia prima folosita fiind preluata de la cativa furnizori autorizati si certificati din Romania si strainatate.

„Vorbim de lemn de foarte buna calitate, uscat conform obiectului meu de activitate – pretul lemnului incepe de la 1.200 euro/ m3, unelte de prelucrare manuala a lemnului – acestea aduse in mare parte din strainatate, de exemplu o dalta costa de la 35 dolari, o rindea - 200 dolari, la toate se adauga timpul de 2-3 luni pe care trebui sa il astepti pentru primirea comenzii. Totul ar parea simplu in achizitionarea materiei prime si a uneltelor, dar de fapt este o munca care necesita timp si o documentare strasnica”, a spus pentru wall-street.ro Constantin Toderau.

Lunar mesterul lucreaza in jur de 80-100 de bucati de platouri de servire, cele mai cautate fiind cele din categoria Black-line. „Aici am inclus platouri de servire din lemn de stejar, reteta pentru finisarea platourilor este o mostenire din caietele bunicului meu, este o reteta foodsafe, o imagine inedita pentru prezentarea unui preparat culinar”, adauga Constantin.

Printre provocarile cu care s-a confruntat la inceput a fost transportul produselor in strainatate. „Ultimul colet trimis avea greutate de 58 kg, iar pentru cea mai mica neregula coletul se poate reintoarce, iar aceasta este o problema cand lucrezi pe comenzi cu data exacta”, mai spune Constantin.

In mare parte, produsele Strasnic merg la clienti din strainatate, datorita in primul rand pretului competitiv cu articole similare din respectivele tari – un produs asemanator in strainatate costa circa 230 de dolari, in timp ce sub brandul Strasnic poti achizitiona un platou de servire cu preturi cuprinse intre 80 si 100 de euro.

„Anul acesta am inceput realizarea pieselor – breakfast table- este o imagine noua pentru micul dejun. Eu fac un produs Strasnic, demn sa dureze o viata, fac o lucrare menita sa aduca o imagine noua intr-o locatie, de aceea frumosul nu are buget. (…) In urmatorii ani, cat mai multi tineri vor imbratisa arta mestesugului, si asta este foarte bine”, afirma Constantin.