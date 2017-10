Marius Bostan a fost ministru al comunicatiilor in guvernul Ciolos, iar acum conduce Repatriot, initiativa prin care se atrag romanii din strainatate pentru a face afaceri aici. Am vorbit cu el despre oportunitatile Romaniei.

Marius Bostan, initiator al Repatriot, a vorbit la emisiunea Ziua Zero despre summitul Investim in Romania, pe care Romanian Business Leaders il organizeaza intre 4 si 8 octombrie, dar si despre oportunitatile romanilor care se intorc in tara. Urmariti video-ul complet pentru a descoperi toate declaratiile fostului ministru.

"Ideea a fost venita din existenta acestei probleme. E cea mai importanta problema a Romaniei in momentul de fata, ca sunt foarte multi romani in afara granitelor. Primul pas a fost sa lansam un mesaj catre Diaspora, un mesaj catre antreprenorii din Diaspora. Sunt peste 4 milioane de romani in strainatate. In momentul in care te intorci si intelegi ce poti sa faci acasa, sa faci afaceri, am prezentat aceste argumente. Am avut 30 de evenimente si am explicat de ce exista oportunitati care sunt fructificate de antreprenori straini in Romania. Mesajul a prins, a ajuns la peste 15 milioane de persoane pe retelele sociale, 4.000 de oameni am intalnit fata in fata, iar echipa noastra e formata din 40 de oameni"

"Mesajul nostru a ajuns si la stat. A fost lansat programul Diaspora StartUp pentru repatriere prin antreprenoriat. Ne-am dorit sa fie o platforma care inspira. In cadrul programului Start-Up Nation sunt romani din strainatate care au aplicat. Dar si investitii strategice, membri ai echipei noastre au atras 10 milioane de euro in automotive, mutand o investitie din alta tara in Romania, avem proiecte strategice in tehnologie"

"70% din romanii plecati si-ar dori sa se intoarca intr-un orizont de timp de 10 ani. Aceasta revenire e de mai multe tipuri: antreprenori, investitori sau revenire ca turisti sau iesire la pensie. Altii vor sa vina cu investitii din tara de adoptie".

"Barierele importante sunt coruptia, birocratia, increderea in clasa politica. E despre incredere, in realitate. Vrem sa reconstruim lantul de incredere intre societate si Diaspora. E primul pas. Mesajul nostru e de implicare in viata cetatii"

"Daca ai o idee si o oportunitate insemnata, pasul trebuie facut. Romania, cu topaiala ei fiscala, tot merge bine. Si cu Ordonanta 13, oamenii au iesit in strada necerand bani, ci dreptate. Impozitele asa cum sunt ele sunt mici. Plec cu un impozit"

Alte declaratii

Nu vii fara plan inapoi in tara. Vii cu un plan de afaceri, studiezi bine birocratia, as studia partea de autorizari pentru cladiri care dureaza, un certificat de urbanism se ia fiind plimbat de la Ana la Caiafa, atunci trebuie sa evaluezi foarte bine. Asta oferim noi la Repatriot, apartenenta la un grup de prieteni. Noi putem sa te descurcam, sa-ti aratam cum sa abordezi anumite lucruri specifice mediului de business de aici.

Romania se dezvolta si din cauza asta, preturile la unele bunuri si servicii au crescut. In domeniul IT&C salariile sunt crescute. Iti poti gasi de lucru in Romania cu salarii comparabile si va exista o miscare de revenire a unor IT-isti romani, si nu ma refer la Sebastian Ghita, pentru ca costul traiului in orasele Romaniei este mai redus decat in Londra sau in alte orase. Salariile sunt pe o curba ascendenta.

De asemenea, si tulburarile din Europa pot atrage IT-istii inapoi in tara. Nu mi-ar placea sa stau intr-o zona unde tulburarile sunt atat de mari, cu asemenea intensitate, atentate. Cred ca si raul cumva, care se intinde, ii va determina pe unii sa revina. Cat mentinem Romania o tara sigura si stabila, cat Guvernul ramane ancorat pe stabilitate si orientare occidentala, iar retorica putinista este scazuta, in acelasi timp stabilitatea noastra americana ramane stabila, Romania va fi o destinatie.

La Investim in Romania vor veni peste 250 de persoane. Vom iesi la Poiana Brasov, un timp impreuna acolo pentru a construi proiecte. Faptul de a sta cateva zile impreuna deschide o oportunitate extraordinara, intr-un format 50%/50%, adica antreprenori din tara si din strainatate.

E negativa dihotomia investitor strain/investitor roman. E o retorica politica patriotarda, e o proba de patriotism gresit inteles. Ce ar insemna Romania fara locurile de munca create de multinationale? Uitati-va in Ucraina, Moldova, in fostii sateliti sovietici. Romania e o tara stabila, pentru ca e ancorata in NATO si Uniunea Europeana. Outsourcing-ul a avut perioada lui, a creat valoare in Romania. Oamenii au invatat lucruri, chiar daca valoarea inovarii si a patentelor a fost mare in mana celor care le-au creat, si e absolut logic sa fie asa. Oamenii care au lucrat in corporatii au invatat cultura antreprenoriala, cultura manageriala, au platit sistem de sanatate, au platit asigurari. Pe aceste sume sta Romania.

Mesajul e ca daca vrei sa pleci, poti sa pleci, dar sa nu uiti de tara ta, sa evaluezi tot timpul oportunitatile din tara ta, dar sa nu uiti tara, sa nu o vorbesti de rau, tara e un lucru profund, nu e formata dintr-o adminstratie birocratica vremelnic conducatoare. Nu conteaza daca oamenii pleaca sau vin, daca intelegi lucrurile astea. Patriotismul a fost dus in derizoriu si a fost distrus in ultimii 20 de ani.