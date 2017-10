Tudor Iacob a fondat NativeBox.ro acum 2 ani si a reusit sa ajunga de la un landing page din care colecta feedback-uri si adrese de mail, la peste 3.000 de clienti si vanzari de zeci de mii de euro. Pentru ca experienta antreprenoriala nu este (aproape) niciodata usoara si apar multe provocari si necunoscute pe parcurs, Tudor a impartasit experienta sa si a prezentat 11 sfaturi pentru a supravietui intr-un startup participantilor la Startup Your Life, tabara de antreprenoriat organizata de start-up.ro , powered by FAN Courier, sustinut de Banca Transilvania si cu sprijinul Mercedes – Benz Clasa V, Fitbit si Quickmobile.

11 sfaturi ca sa supravietuiesti intr-un startup, de la Tudor Iacob

1. Treci repede de la idee la validare.

O idee este un multiplicator al succesului iar executia este cealalta parte a ecuatiei. Daca ti se aprinde o idee, mergi cat mai repede la validarea ei.

2. Nu ai nevoie de bani.

Important este sa faci lucrurile sa se miste, o sa gasesti si bani, de la familie, prieteni, incubatoare de afaceri sau banca. Eu am fot intr-un incubator un an, iar la final am primit finantare 6.000 de euro. Cu banii aceia am platit chirile din primele luni si amenajarea spatiului.

3. Nu te crampona in birocratie

Nu te mai gandi la sistemul birocratic, dar pregateste-te pentru tot ce este mai rau. De exemplu, la mine a durat 3 luni sa obtin toate autorizatiile.

4. Ai incredere in cei cu care pornesti la drum, dar verifica intotdeauna.

Eu am pornit singur la drum, desi nu mi-am dorit acest lucru. Am vrut sa construiesc o echipa, aveam nevoie de cineva. Va sfatuiesc sa va setati asteptari reduse, sa discutati tot ce este de discutat cu persoana cu care porniti la drum.

5. Cash-ul este rege

Dupa ce ai validat conceptul, o sa incepi sa ai furnizori, clienti, facturi din ce in ce mai mari. Cashflow-ul o sa vina de la sine, asta credem toti, dar optimizarea cash-ului este extrem dde importanta, in special in primii ani de activitate.

6. Niciun plan nu este perfect. Fii flexibil

Aproape toate startup-urile isi schimba traiectoria de multe ori. Incepi sa faci ceva, ai un model, ti se pare ca este cel mai bun, dar dupa ce incepi sa primesti feedback-uri de la clienti, este posibil sa realizezi ca trebuie sa faci altceva. Nu ramane blocat in ideea initiala, niciun plan nu este perfect.

7. Deleaga, deleaga, deleaga

Trebuie sa creezi un sistem care sa functioneze si cand tu pleci. Trebuie sa reusesti sa te desprinzi, este un mindset de a nu face singur toate lucrurile.

8. Cultiva-ti increderea in tine

Nivelul de incredere poate varia, in primele luni poate ti se pare ca o sa cuceresti lumea cu ideea ta iar dupa cateva luni, e posibil ca lucrurile sa nu fie chiar asa. Exista multe frici la mijloc, frici din cauza carora ajungem sa nu facem anumite lucruri. Poti sa incerci sa iti cresti singur increderea in tine sau poti sa apelezi la alti oameni, cum ar fi mentorii.

9. Forteaza-te sa nu ai nevoie de mai multe resurse decat cele existente.

De cele mai multe ori, avem tendinta sa credem ca avem nevoie de foarte multe resurse pentru a realiza ceva. In realitate, insa, multe se pot face cu ce avem deja la dispozitie. Tot timpul exista, in jurul nostru, oameni, resurse si posibilitati pe care nu le cautam. Cum ar fi un prieten care iti poate face site-ul.

10. Revizuieste-ti obiectivele.

Am avut o perioada in care imi setam multe obiective, alergam dupa ele, pana cand am inceput sa obosesc si am lasat-o balta. Recomandarea mea este sa va setati obiective pe care sa le revizuiti lunar, ca sa vedeti in ce stadiu sunteti, cum puteti duce mai departe, de ce aveti nevoie.

11. Invata sa te pui pe tine pe locul doi