Serafim a inceput la Innovation Labs 2016 cu o solutie de drone pentru agricultura, dar, odata ajunsi in piata si-au dat deama ca nimeni nu dorea o asemenea solutie. Asa ca s-au schimbat si au facut un sistem de analiza de date, util pentru agricultori.

Astazi, Serafim monitorizeaza 100.000 de hectare din Romania, au obtinut o investitie de cinci zerouri de la investitori din strainatate si am discutat cu Robert Mistovski, CEO al companiei, la emisiunea “Ziua Zero”.

Schimbarea unui startup

“Am devenit un startup de data analytics. Schimbare a avut loc cand am ajuns pe piata si am realizat ca nu gandisem produsul in gand cu agricultorii si ca nevoile erau cu totul altfel. Am avut foarte mult suport din partea fermierilor si am construit un produs utilizat in peste 100.000 de hectare din Romania”, a spus Mistovski.

“Am plecat de la o ipoteza vaga la Innovation Labs 2016, iar cand am ajuns in piata am descoperit ca era cu totul diferit de ceea ce ne gandeam noi. Bugetul agricultorului roman era cu totul altul. Noi o luasem inainte ca gandire. Au fost schimbari in startup, ramanand singurul fondator din echipa initiala, am mai recrutat ingineri IT: Tudor Coman, Marius Dragoi, Serban Macrineanu. Am avut colaboratori in zona de agronomie. In septembrie 2016 am pornit ca un startup in zona de analytics”, a mai spus fondatorul startup-ului.

Investitie din strainatate

“Avem aproximativ 80 de utilizatori, ferme mari, pe 100.000 de hectare. Am reusit sa facem parteneriate puternice la nivel national. Ceea ce faceam era unic pe piata, in afara de zona de analiza de imagini, unde mai existau companii. Cand am venit cu partea de corelarea datelor si la adaptarea pe agricultura din Romania, am simtit un boost si am evoluat extrem de bine. De cand am pivotat si am pivotat pe noua directie s-a aratat un grad imens de interes. Aveam contactele formate deja. Avem parteneriat cu AgriSo, cel mai complex soft de farm management din Romania. Am putut sa scalam cu ei destul de rapid”, a mai spus Robert Mistovski.

“Am inceput discutii cu mai multe grupuri de investitori privati si companii mari de agribusiness. Tot procesul a durat un an. Am vrut sa crestem si sa scalam rapid ca sa avem leverage in majoritatea discutiilor. Am avut oportunitati de a pleca in afara, in Spania, Irlanda, Germania, unde am avut investitori interesati, mai ales in Romania, o tara cu agricultura impresionanta la nivel de UE”

“Potentialul era mare doar pe piata locala si am primit destul de multe oferte de la fonduri de investitii private din afara si locale. Am luat o alegere cu scurt timp in urma. Important nu a fost capitalul, pentru ca acesta exista in agricultura. Conteaza sa stii ce sa faci ca startup. Ceea ce ne-a interesat pe noi la investitori a fost know how-ul, ne-a interesat partea de network pe care ni-l putea pune la dispozitie. La final e partea de capital care ne ajuta sa ne marim echipa de programatori, sa crestem forta de vanzari si sa scalam piata din Romania si piata din afara”

“Fermierul roman are dorinta de a investi in tehnologie, dar e pragmatic si tine la bani. Cand faci ceva tehnologic, trebuie sa tii cont de bugetul fermierului, sa te adaptezi acolo. Daca e o solutie mult prea scumpa, indiferent cat de buna e solutia, dar nu e dovedita in piata, atunci vei avea probleme. Ne-a ajutat sa ne adaptam, trecand pe o solutie mai putin costisitoare decat o investitie in drone. Am intalnit fermieri care au fost ingineri IT, care au plecat din Bucuresti si au inceput sa se ocupe de ferma familiei. Sunt oameni moderni, deschisi. Unii sunt mai reticenti, dar trebuie intelesi: tehnologia trebuie dovedita"

De la tehnologie la agricultura

“Am invatat agricultura facand acest startup. Faptul ca am plecat cu lipsa de experienta, asta ne-a si dus spre pivotare. Ipoteza precum ca fermierii ar avea nevoie de date care sa-i ajute sa ia decizii mai bune era ok, numai ca era foarte vaga, pentru ca noi credeam ca putem sa facem asta prin hardware si dupa aceea prin software. Am realizat ca agricultorul roman este o persoana foarte pragmatica, astfel incat trebuie sa vada rezultate cand investeste. Mai ales in hardware, unde investitia e mare. Ne-am indreptat catre alta zona: luarea deciziilor, unde ne-au explicat ce nevoi aveau clare. Am gandit un produs care sa fie ok la nivel de costuri si sa le aduca si plus valoare”, a mai spus CEO Serafim.