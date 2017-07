Pasagerii pot lua cu ei la bord gratuit un bagaj mare de mana cu dimensiunile de 55x40x23cm. Modificarea reprezinta o crestere cu 50% a volumului bagajului in comparatie cu dimensiunea anterioara acceptata gratuit la bordul aeronavelor.

Pasagerii ce vor calatori pe si din 29 octombrie si care deja au platit taxa pentru bagajul mare de mana direct prin canalele Wizz Air vor primi ramburs 120% din pretul platit, in conturile lor WIZZ.

In chestionarele privind satisfactia clientilor, mai mult de 80% dintre pasageri au acordat companiei Wizz Air un punctaj foarte mare in ceea ce priveste experienta la bord, deschiderea si profesionalismul angajatilor. Wizz Air este receptiv in permanenta la sugestiile venite din partea pasagerilor, de aceea compania considera ca noua politica privind bagajele de mana va imbunatati si mai mult experienta de calatorie alaturi de WIZZ.

Din 19 iulie, compania aeriana anunta lansarea unui nou serviciu pentru pasageri numit WIZZ Priority. Valabil pe toate zborurile companiei, WIZZ Priority include: prioritate la imbarcare, pasagerii pot lua cu ei la bord inca un bagaj mic de mana (cu dimensiuni maxime de 40x30x18 cm). Din 29 octombrie o garantie ca bagajul mare de mana se poate lua la bordul aeronavelor (garantia este, de asemenea, valabila si pentru pasagerii care si-au achizitionat WIZZ Go, WIZZ Plus si WIZZ Privilege Pass).