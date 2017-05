Spatiul de 900 mp gazduieste 65 de angajati, cu 40% mai multi fata de anul trecut, in noua departamente precum marketing, vanzari, advertising, moderare si customer support sau financiar.

Noul sediu OLX Group vine in contextul cresterii accelerate ale companiei din ultimii doi ani. In 2016, compania a scos pe piata peste 25 de locuri de munca, dintre care 15 au acoperit arii noi de specializare. Pentru perioada de inceput a anului 2017, OLX Group isi propune sa recruteze 6 specialisti noi pe pozitiile de consultant de vanzari (Storia.ro), specialist suport clienti (OLX), moderator de anunturi (OLX), manager zonal de vanzari (Autovit.ro) si graphic designer pentru toate cele trei branduri.

Conceptul noului spatiu a OLX Group a fost realizat de COS, jucator in servicii de design, relocare si mobilier pentru spatii de birouri.

Proiectul de amenajare a pus accent pe facilitarea colaborarii dintre colegi, prin crearea de locuri de intalnire formale si informale, dar si pe organizarea unor zone de relaxare, precum sala de jocuri, in care membrii echipei OLX Group sa se poata detasa, chiar si pentru cateva minute, de activitatea de la birou.

„Un principiu la care tinem in toate birourile noastre globale este asigurarea unui grad ridicat de confort, in spatii care reflecta identitatea noastra. Avand in vedere cresterea de anul trecut, biroul anterior devenise neincapator si am folosit aceasta oportunitate pentru a construi de la zero un spatiu in care sa ne simtim ca acasa si care sa permita extinderea activitatii in viitor. Am ales ca zona centrul Bucurestiului, intrucat este usor accesibil, atat pentru majoritatea colegilor, cat si pentru colaboratorii nostri externi.”, mentioneaza Victor Preda, HR Manager OLX Group Romania.

Planurile pentru urmatorul an se concentreaza pe consolidarea si dezvoltarea echipei, atat prin programe de training sustinute de parteneri externi, cat si prin accesul la platforme online de cursuri ale grupului.