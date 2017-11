In primele noua luni ale anului, angajatorii din Romania au cautat sa angajeze peste 420.000 de persoane, potrivit eJobs Group. Cei mai mari angajatori, in functie de numarul de anunturi de recrutare publicate pe platforma eJobs.ro, au fost companiile de retail, inginerie si jocuri video.

Angajatorii au publicat, in total, 114.000 de anunturi de angajare, dintre care aproximativ 40.000 au fost publicate numai in trimestrul trei. Mai mult de un sfert dintre anunturi au fost pentru locuri de munca din domeniile vanzari, administrativ-logistic si financiar-contabilitate, companiile din domeniu publicand peste 30.000 de anunturi din ianuarie si pana la finalul lunii septembrie pentru a acoperi aproximativ 113.000 de pozitii deschise.

Companiile care au cautat cei mai multi angajati au fost tot cele din vanzari si in trimestrul al treilea, cu aproape 4.900 de anunturi pentru aproximativ 18.000 de pozitii deschise. La fel de active au fost si cele din domeniul administrativ-logistic, care au publicat 3.600 de anunturi pentru angajarea a peste 13.000 de persoane in toata tara, dar si cele din alimentatie/HoReCa, cu 2.000 de anunturi de angajare pentru aproximativ 7.400 de locuri de munca. Topul primelor 10 domenii in care angajatorii au cautat personal in al treilea trimestru al anului continua cu sectorul constructii (1.988 anunturi), transport-distributie (1.913 anunturi), financiar-contabilitate (1.894 anunturi), IT Software (1.704 anunturi), relatii clienti/call center (1.437 anunturi), productie (1.184 anunturi) si auto (1.142 de anunturi). Clasamentul este similar celui inregistrat in ansamblu, in primele 9 luni, confirmand oferta foarte mare de locuri de munca in aceste domenii.

Cei mai mari angajatori din Romania

Cei mai mari angajatori, in functie de numarul de anunturi de recrutare publicate pe platforma eJobs.ro in primele noua luni au fost agentia de recrutare de personal Adecco, cu 2.062 de anunturi de angajare, din care 655 in T3, urmata de Lidl (1.117 anunturi din care 500 in T3) si de furnizorul si proiectantul de servicii tehnologice si de inginerie Emerson (668 anunturi dintre care 210 in T3).

In topul companiilor care au continuat sa caute un numar mare de angajati in trimestrul al treilea, continuand strategia de recrutare din prima jumatate de an, se mai afla retailerul Profi (451 de anunturi dintre care 246 numai in T3), dezvoltatorul de jocuri video Ubisoft, Interbrands – cel mai mare jucator de pe piata de distributie si agentiile de recrutare de personal APT Resources&Services, Manpower si GI Group Staffing, dar si compania de outsourcing Accenture.

Joburile din domeniul financiar-bancar, retail, comunicatii, cele mai cautate

Si candidatii au fost foarte activi in cautarea unui loc de munca, potrivit datelor eJobs. Candidatii care si-au cautat un job in perioada iulie-septembrie 2017, aplicand simultan la mai multe posturi scoase la bataie, au depus in total peste 2,3 milioane de CV-uri. Cei mai multi au tintit agentiile de recrutare de personal, dar si sectorul financiar bancar, retail sau comunicatii. Astfel, Adecco a primit 27.086 de CV-uri, urmata de BRD Groupe Societe Generale cu 21.538 de CV-uri, Profi cu 21.392 de aplicari, RCS&RDS cu 16.140 de CV-uri si eMag, cu 14.858 de aplicari.

Concurenta cea mai mare a fost insa pentru posturile scoase la bataie de companii precum Zara, UniCredit Bank sau Synevo. La cele 6 anunturi de joburi publicate in trimestrul al treilea, retailerul de fashion Zara a primit aproape 12.000 de CV-uri (o medie de 2.000 pentru fiecare anunt), in timp ce UniCredit Bank a avut peste 9.200 de candidati pentru cele 13 joburi disponibile (in medie, peste 700 pentru fiecare anunt), iar Synevo a primit aproape 14.000 de CV-uri pentru cele 22 de joburi publicate (630 pentru fiecare anunt).

Cei mai multi candidati s-au orientat tot catre pozitii de vanzari, unde au fost disponibile si cele mai multe joburi - peste 378.000 de CV-uri depuse la cele 4.900 de anunturi publicate de companii. La polul opus, angajatorii din domeniul IT Software au avut cea mai mai restransa plaja de candidati in raport cu numarul anunturilor - 48.400 de candidati care au aplicat la aproximativ 1.700 de anunturi, pe fondul discrepantei dintre cerere si oferta in domeniu, dar si a strategiilor complexe de motivare si retentie practicate de angajatori, fapt care restrange si mai mult oferta de specialisti din piata.

Cluj-Napoca, Brasov, Timisoara, orasele cu cei mai activi angajatori, dupa Bucuresti

La fel ca in primele doua trimestre, si in perioada iulie-septembrie cele mai multe anunturi de recrutare au fost publicate de angajatorii din Bucuresti (15.942). Au fost urmati insa de companiile din vestul tarii, respectiv de cele din Cluj-Napoca (3.141 de anunturi de angajare), Brasov (1.782), Timisoara (1.725) si Iasi (1.655). In aceste orase, cei mai cautati au fost candidatii cu competente si experienta in domenii precum vanzari, administrativ-logistica, productie, constructii si IT software. Urmatoarele cinci orase din top 10 al celor mai atragatoare din punctul de vedere al locurilor de munca disponibile in cel de-al treilea trimestru al anului, au fost Oradea (883 de anunturi de angajare), Constanta (875), Sibiu (851), Craiova (667) si Ploiesti (638).

Sursa foto: Dreamstime.com