Black Friday pentru joburi se va desfasura in perioada 30 octombrie - 12 noiembrie. Circa 5.000 de joburi in IT, Servicii si BPO, FMCG, Inginerie, Financiar-Bancar, Telecom, Consultanta, Logistica si Transporturi, Auto, Retail si Turism sunt disponibile pe www.hipo.ro .

Targul de cariere online a ajuns anul acesta la cea de-a 10-a editie. "Toamna aceasta ne-am propus sa sincronizam numarul mare de joburi deschise de companii cu numarul mare de candidati si sa oferim o super "promotie" la promovarea oportunitatilor de cariera. Toate acestea intr-un singur loc si pentru o perioada determinata de timp, in cadrul a ceea ce am decis sa numim Black Friday pentru joburi la Angajatori de TOP Virtual", a declarat Mihai Olaru, Project Manager Angajatori de TOP Virtual.

Platforma online care gazduieste evenimentul ofera angajatorilor posibilitatea sa isi personalizeze prezenta virtuala sau sa iti activeze tehnologia VR de prezentare a sediului. Noua platforma este mobile friendly, fiind mult mai facil de accesat si navigat indiferent daca utilizatorii interactioneaza cu evenimentul din fata calculatorului sau de pe telefonul mobil.

In cadrul targului de cariere online din aceasta toamna sunt prezente peste 140 de companii care reprezinta industrii precum IT, Servicii si BPO, FMCG, Inginerie, Financiar-Bancar, Telecom, Consultanta, Logistica si Transporturi, Auto, Retail si Turism. Printre companiile participante la cel mai mare targ de cariera din mediul virtual se numara: ABS Software Development, Accenture, Adecco, Allianz Technology, AMOMA.com, ATOSS Software, Auchan Romania, Automatic Data Processing (ADP) Romania, BCR, BeeSpeed, British American Shared Services Europe, Cameron a SCHLUMBERGER Company, Capgemini, Carrefour Romania, Comdata Group Romania, Competence Call Center, Computer Generated Solutions Romania, Concentrix, Convergys, Credit Europe Bank (Romania), DB Global Technology, DB Schenker SSC, Dell Technology, DRAXLMAIER Group, DXC Technology, Elektrobit Automotive Romania, EUROMASTER, FINASTRA, Flex, G2 Travel, Genpact, Grup Renault Romania, HELLA, HELPLINE, HP, IKEA, Ipsos, JTI Romania, Kaufland Romania, Kimball Electronics Romania, Lidl Romania, Litens Automotive (fara alerte), L'Oreal Romania, McDonald's in Romania, MHP – A Porsche Company, Michelin Romania, Microsoft, Molson Coors Global Business Services, Mood Media, Nestle, NN Asigurari de Viata, Nokia, P&G, Penny Market, Pepco, Playtika, Plexus, PTC, Raiffeisen Bank, Randstad Romania, Reckitt Benckiser, Regina Maria, Romanian Business Consult, Schneider Electric, SNC Lavalin, Societe Generale European Business Services, Stefanini, Stericycle Romania, TBI Bank, Teleperformance, TELUS International Europe, Temenos, Total Global Services Bucharest, Ubisoft, UniCredit Business Integrated Solutions, Valeo Lighting Injection, Veeam Software, Vodafone Romania, Wipro LTD, Wipro's automotive Center of Excellence, WNS Global Services Romania, ZTE Services Romania etc

Cei care sunt in cautarea unui job pot accesa platforma evenimentului pana duminica, 12 noiembrie. Ulterior, vor putea vizita profilele companiilor, pot vizualiza joburile disponibile si cerintele solicitate de angajatori, respectiv pot aplica la joburi.

Sursa foto: Shutterstock.com / Rawpixel.com