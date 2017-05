Elefant a numit recent in pozitia de director de marketing pe Mustafa Koseturk, cu experienta de aproape 15 ani in pozitii de top management in organizatii precum ING Bank, Metro Cash & Carry, Markafoni (detinut de Naspers) si Hepsiburada, cel care mare retailer online din Turcia.

Noul director va avea ca responsabilitati definirea strategiei de marketing a elefant.ro in contextul dezvoltarii accelerate a companiei si extinderii activitatii sale pe alte piete.

Cu o formare duala, atat in domeniul ingineriei, cat si al afacerilor, Mustafa Koseturk are experienta in medii de lucru multiculturale si este specializat in construirea strategiilor de marketing si business development pornind de la analiza datelor despre clienti.

“Analizarea datelor despre cumparatori si gandirea unei strategii bazate pe acest proces este insasi inteligenta business-ului de comert online. Ma bucur ca voi avea ocazia sa pun in aplicare acest crez intr-un business precum Elefant“, declara Mustafa Koseturk.

“Elefant este intr-o etapa a dezvoltarii sale in care experienta multiculturala, dar si mixul de cunostinte de business si tehnice cu care Mustafa vine in echipa noastra pot aduce multa valoare in interactiunea companiei cu cumparatorii din Romania si nu numai“, declara Dan Vidrascu, CEO al Elefant.

In paralel cu numirea noului director de marketing, Elefant mai are si alte pozitii deschise pentru completarea echipei de marketing: senior graphic designer, junior marketing specialist si data scientist.