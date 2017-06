Peste 90% dintre cumparatorii online din Romania achizitioneaza articole vestimentare cel putin o data pe luna, conform unui studiu realizat de Answear.ro. In plus, sumele cheltuite de romani pe site-urile de moda variaza intre 101 lei, pentru o pereche de pantaloni, si 257 lei, pentru o pereche de pantofi.

”Segmentul de fashion online inregistreaza una dintre cele mai rapide cresteri din eCommerce-ul local, de aproximativ 50% in fiecare an. Este o categorie ce categoric inca nu si-a atins potentialul maxim ”, a declarat managerul de tara al Answear Romania, Raluca Radu, potrivit News.ro.

Cercetarea mai arata ca pantofii sport sau eleganti sunt articolele vestimentare preferate de 71% dintre cumparatori, in timp ce 49% dintre acestia opteaza in primul rand pentru rochii sau genti si rucsacuri. In medie, o rochie comandata online ajunge sa coste cel mult 215 lei, iar o geanta cel putin 124 lei.

Principala sursa de informare a cumparatorilor din mediul online este tot spatiul virtual. Astfel, 68% dintre acestia apeleaza la motoarele de cautare pentru a gasi informatii despre magazinele online pe care le viziteaza si ofertele acestora, in timp ce 54% dintre ei merg pe recomandarile primite din partea prietenilor si a cunostintelor.

Peste jumatate - 51% - dintre cumparatori se informeaza apeland la retelele de socializare. Barbatii prefera sa se informeze si de la emisiunile TV, cu o medie de 24%, fata de 11% in cazul femeilor.

Studiul a fost realizat de Answear.ro in parteneriat cu firma de cercetare iSense Solutions, pe un esantion de 604 respondenti din mediul urban, majoritatea femei, cu varste curpinse intre 25 si 40 ani.

Answear.ro este magazinul online originar din Polonia. Cu o istorie de 7 ani in piata de eCommerce europeana, grupul este prezent in tari precum Cehia, Ungaria si Slovacia. In Romania, Answear.ro comercializeaza peste 300 de branduri de haine, incaltaminte si accesorii.

